La situación del pequeño Tyrone “Angelex” Ibáñez Sepúlveda volvió a dar un giro en las últimas horas. De acuerdo a lo expresado por su madre, Estrella Sepúlveda, desde el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia les comunicaron que no autorizarán, por el momento, su regreso a Las Heras.

“Nos dijeron que no podemos volver”, señaló. Siempre según su testimonio, la indicación fue transmitida desde el área de Derivaciones del centro de salud, donde le explicaron que el niño requiere seguimiento pediátrico específico y un equipo médico multidisciplinario preparado para atender una patología poco frecuente.

El bebé recibió el alta hospitalaria, pero continúa con traqueostomía, alimentación por sonda nasogástrica, medicación diaria y controles nefrológicos.

El síndrome de Prune Belly es una condición congénita que afecta principalmente el sistema urinario y la pared abdominal, y puede comprometer la función renal y respiratoria. Su abordaje demanda controles constantes, monitoreo clínico y profesionales capacitados ante eventuales complicaciones.

El síndrome de Prune Belly es una condición congénita que afecta principalmente el sistema urinario y la pared abdominal, y puede comprometer la función renal y respiratoria. Su abordaje demanda controles constantes, monitoreo clínico y profesionales capacitados ante eventuales complicaciones.

Permanece junto a sus Abuelos

Mudarse y empezar de nuevo

Ante este escenario, la familia deberá iniciar una nueva etapa en Comodoro Rivadavia. Estrella Sepúlveda y su pareja deberán dejar Las Heras, organizar una mudanza que no estaba en los planes y comenzar una nueva etapa lejos de los afectos y del entorno que los acompañó desde el nacimiento de su hijo.

No es sólo cambiar de ciudad, es rearmar la vida familiar en otro lugar, buscar trabajo, adaptarse a nuevas rutinas y sostener los cuidados médicos que el pequeño necesita. Con otro niño en edad escolar y una historia que había comenzado a tomar forma en su ciudad, la realidad sanitaria terminó modificando el rumbo que imaginaban. La vida de su hijo cambió el destino de toda la familia.

