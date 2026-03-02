Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aunque la participación se concretó a principios de febrero, en los últimos días trascendieron los resultados y el balance deportivo que dejó la competencia. El dato más relevante fue el crecimiento en su rating internacional, donde logró incrementar 23 puntos, consolidando un avance sostenido dentro del circuito competitivo.

Un torneo fuerte, más allá de la tabla

El Abierto reunió a cerca de 35 jugadores, muchos de ellos con amplio recorrido y con ELO superior a los 2000 puntos, un nivel considerable dentro del ajedrez nacional.

En ese contexto, Caleb finalizó en el puesto 30. Sin embargo, el análisis no se centra únicamente en la posición final, sino en la experiencia adquirida frente a rivales de jerarquía.

“En este tipo de torneos la mayoría juega para sumar puntos y los premios son en efectivo. Por eso participan muchas personas grandes y con mucho ELO. Si mirás el listado, hay jugadores de más de 2000”, explicó Abel Mamani, padre del joven ajedrecista.

El joven ajedrecista de Las Heras enfrentó a rivales con amplio recorrido competitivo, en un certamen donde participaron cerca de 35 jugadores.

“Son torneos muy fuertes. Acá en la zona casi nadie tiene ELO, entonces la idea es jugar estos abiertos que duran tres o cuatro días, son por tiempo, y ahí se suman o restan puntos”, agregó.

El saldo fue positivo. Caleb logró incrementar 23 puntos en su rating internacional, un crecimiento significativo considerando la exigencia del certamen.

“Mientras más puntos sumás, más gente te conoce y te invitan a torneos grandes”, sostuvo su padre al explicar la estrategia deportiva proyectada para este año.

Un proceso que viene en ascenso

Caleb nació en Río Gallegos y actualmente reside en Las Heras. Comenzó a jugar ajedrez a los cinco años y desde entonces su nombre empezó a destacarse en distintos torneos provinciales y regionales.

Durante las seis rondas del torneo, Caleb se midió ante ajedrecistas con ELO superior a los 2000 puntos y logró sumar 23 unidades a su ranking internacional.

Durante 2025 fue protagonista en múltiples competencias, entre ellas el título Sub 12 en Río Gallegos, la participación en simultáneas en Piedra Buena y la consagración invicta en categoría Sub 16. Cada torneo representó un paso más en su crecimiento competitivo.

El objetivo ahora es claro. Participar en más torneos válidos para el ELO, medirse ante jugadores de mayor nivel y continuar evolucionando partida tras partida.

El tablero cambia en cada competencia, pero el proyecto deportivo sigue firme.

