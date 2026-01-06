Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Escuela Municipal de Danzas General Las Heras y el Ballet de la Patagonia, conformado por bailarines de Santa Cruz y Chubut, formarán parte de la apertura televisiva oficial del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, en el marco de su 60° aniversario.

La participación se concretará durante las jornadas del 8, 9 y 10 de enero, en el inicio del festival, y representa una nueva instancia de proyección nacional para los elencos patagónicos, integrados por niños, jóvenes y adultos que vienen desarrollando una trayectoria sostenida en los principales escenarios del país.

El director del Ballet de la Patagonia y de la Escuela Municipal de Danzas General Las Heras, Daniel Uribe, destacó que la participación en la apertura televisiva de Jesús María .

Una historia de presencia patagónica en Jesús María

La presencia de bailarines de Las Heras en Jesús María comenzó en 2006, cuando se realizó por primera vez una apertura con participación de la Escuela Municipal. Luego, el ballet volvió a decir presente en 2015, 2016, 2017 y 2018, con actuaciones tanto en el Campo de Doma como en el escenario principal.

Así como Santa Cruz fue parte de la histórica edición de los 50 años, ahora regresa para integrar la celebración de los 60 años de uno de los festivales más importantes del país, reafirmando un compromiso cultural que trasciende generaciones y fronteras provinciales.

Esta presentación marcará además la primera actuación oficial del año 2026 para la Escuela Municipal y el Ballet de la Patagonia, dando inicio a una agenda artística que continuará con presentaciones en Chile, en el marco de un proceso de intercambio y proyección internacional.

Un festival con números récord y gran expectativa

En paralelo a la confirmación artística, la organización informó que ya se superaron las 38 mil entradas anticipadas vendidas, anticipando una edición histórica por su convocatoria nacional e internacional.

Según el ranking provisorio, la noche más demandada hasta el momento es la del viernes 16 de enero, encabezada por El Chaqueño Palavecino, quien vuelve a posicionarse como una de las figuras centrales del folklore argentino. La grilla de esa jornada se completa con El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales, Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, 60° aniversario. Santa Cruz estará presente.

Cultura, identidad y proyección

En ese marco, el director del Ballet de la Patagonia y de la Escuela Municipal de Danzas General Las Heras, Daniel Uribe, destacó que la participación en la apertura televisiva de Jesús María “es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo, con una fuerte identidad patagónica y una mirada federal de la cultura”, y remarcó el compromiso de bailarines, familias y docentes que hacen posible que Santa Cruz y Chubut vuelvan a estar presentes en uno de los escenarios más importantes del país.

La presencia patagónica en la edición aniversario no solo celebra la historia del festival, sino que proyecta a nuevas generaciones de artistas hacia el futuro, reafirmando que la danza y el folklore siguen siendo un puente vivo entre las provincias y el corazón cultural de la Argentina.

