Ramón Méndez (39), el jinete de Los Antiguos subcampeón 2024 en gurupa sureña del Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada en el Festival Nacional de Jesús María, fue invitado a una competencia en la 60° edición.

“Las invitaciones a jinetes para el campeonato ‘Color y coraje’ son para aquellos que han salido campeones y subcampeones, los que han tenido una trayectoria, tuve la suerte y el orgullo de que me invitaran, así que estoy feliz”, expresó el santacruceño en comunicación con Radio LU12 AM680.

“El año pasado fue malo y no pudimos sumar la cantidad de puntos necesarios para estar en la próxima edición, así es el reglamento del festival”, recordó sobre la exclusión de Santa Cruz para la 60° edición de Jesús María. En 2027, la delegación provincial podrá participar nuevamente.

Sobre las diferentes montas, Méndez comentó: “En bastos cuando conozco a un caballo que no es malo, lo monto. Gurupa es una categoría a la que le agarré muy bien la mano, me siento muy seguro, pero me encanta bastos así que si Dios quiere, en un año más quiero hacerla”.

El jinete, que en febrero sufrió una luxación de cadera mientras montaba en la Fiesta del Lago, reconoció que “es un deporte muy riesgoso, siempre le digo a los jóvenes que es una locura tremenda porque animarse a montar un reservado, con la fuerza que tiene un reservado… hay que estar, te tiene que gustar mucho. Después, la sensación de no golpearte y llegar sano a la casa es el premio mayor de cada montada“.

“Es algo que se lleva en la sangre, una adrenalina única que siente uno en ese momento, trato de disfrutarlo cada vez que me toca”, afirmó.

Méndez destacó que en la zona “hay muchos jóvenes que se están iniciando, les gusta mucho y cuando vienen a pedir consejo, uno siempre trata de apoyarlos y guiarlos para que les vaya bien”.

En cuanto a la actividad de los próximos días, mencionó que este fin de semana, tiene una monta en el Festival de la Cereza en Los Antiguos. “Estoy feliz de poder montar de nuevo acá, en mi casa, hacía rato que no estaba”.

En tanto que el 16 de enero tiene que estar en Jesús María y el domingo 18 es la competencia en la que son 10 jinetes por categoría. “Es una competencia de una sola noche y el mejor de cada categoría tiene un premio”, señaló.

Por último, afirmó que al campo de doma de Jesús María saldrá “con todas las ganas y a tratar de dejar la bandera de Santa Cruz en lo más alto, como siempre”.