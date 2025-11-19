Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La protectora Patitas y Huellitas, de la localidad de Las Heras, dio a conocer un caso que conmovió a toda la comunidad: Kuka y Loco, dos perritos de entre seis y siete años, quedaron huérfanos luego de que su mamá falleciera tras ser atacada por un animal mucho más grande la semana pasada. “Los primeros días estuvieron muy decaídos, muy apagados. Recién ahora se están componiendo un poquito”, contaron desde la organización, que desde el primer momento se hizo cargo de ellos.

Ambos son de tamaño pequeño/enano, están castrados, cuentan con collar antipulgas y garrapatas, y han pasado toda su vida en la calle, alimentados por vecinos que intentaban ayudarlos dentro de sus posibilidades. Su historia ya venía marcada por el dolor: meses atrás habían perdido también a uno de sus hermanos, atropellado. Ahora, la muerte de su mamá los dejó completamente solos en el mundo.

“Queremos una sola familia para ellos. Ya pasaron por demasiado.”

Desde Patitas y Huellitas explican que Kuka y Loco son inseparables. “Si uno se mueve, el otro lo sigue. Duermen pegados, se buscan todo el tiempo. Separarlos sería volver a romperles el corazón. Ya perdieron demasiado”, señalaron. Aunque reconocen que una adopción conjunta es lo más difícil, no están dispuestos a entregarlos por separado. “Son perros buenos, educados, nobles, agradecidos. No merecen volver a la calle, donde ya sufrieron más de lo que cualquiera podría soportar”.

Antes de ofrecerlos formalmente en adopción, la protectora necesita ponerlos en condiciones: baño, corte, libreta sanitaria y vacunas. “Estamos en cero. El caso anterior nos dejó sin fondos. Por eso pedimos colaboración. Si alguien quiere donar el baño y corte, también es bienvenido”, expresaron.

Kuka y Loco, necesitan un hogar.

Quienes puedan colaborar pueden hacerlo al alias Patitas.callejeraslh, y quienes deseen adoptar a los dos hermanitos juntos pueden comunicarse al 2975 14 3401. “Lo único que queremos es una familia que los ame y los cuide juntos. Se merecen, por primera vez en su vida, conocer lo que es un hogar de verdad”, cerraron desde Patitas y Huellitas.

