Hay hechos que parecen desafiar al azar, como el caso de un perro de Río Gallegos que se encontraba en completo abandono y, precisamente este 16 de agosto, día en que se celebró el Día de San Roque —patrón de los enfermos y de las mascotas—, fue rescatado y tuvo la oportunidad de recuperarse.

El grupo proteccionista “Valentín en cada huella” informó que este sábado recibió un aviso sobre el animal, ubicado en el barrio Ayres Argentinos, y actuó de inmediato siguiendo los pasos legales correspondientes.

El perrito fue bautizado “Roque”, en honor al santo venerado por la Iglesia Católica, conocido por su dedicación a cuidar a los enfermos durante el siglo XIV.

Las imágenes difundidas por la agrupación en redes sociales muestran al can con claros signos de abandono: pelaje deteriorado, delgadez marcada y un aspecto general de debilidad y descuido. “Muchos se preguntan: ¿por qué? Porque esto tiene que terminar”, expresaron en la publicación.

Asimismo, reflexionaron: “Cada persona que tiene un animal bajo su cuidado y lo mantiene en un estado de abandono y maltrato, debe hacerse responsable y afrontar las consecuencias”.

Añadieron que esta misma tarde Roque sería atendido por un veterinario para evaluar su condición. “Por ahora, ya está a salvo y en resguardo. Ellos no tienen voz, pero sí derechos. Denunciar salva vidas. Tu ayuda y compromiso hacen la diferencia”, destacaron.

La Opinión Austral conversó con Daiana Díaz, integrante de “Valentín en cada huella”, quien lamentó la situación deplorable del animal: “Es súper triste”. Además, aclaró que, una vez que esté listo, “podemos buscar familias, aunque hemos recibido mensajes preguntando si estaba en adopción”.

Precisó que recibirán “donaciones de buen alimento y también para cubrir gastos veterinarios relacionados con el tratamiento de Roque”.Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias valentin.huellitas

Esta circunstancia recuerda que cada animal merece cuidado; asumir su bienestar no es opcional, sino un compromiso que puede transformar su vida.