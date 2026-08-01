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La Policía de Santa Cruz logró esclarecer parte de una investigación por un robo ocurrido en la ciudad de Las Heras mediante un allanamiento que terminó con el secuestro de una importante cantidad de elementos y la detención de dos hombres, uno de ellos con un pedido de captura vigente dispuesto por la Justicia provincial.

El procedimiento fue realizado el jueves 31 de julio por personal de la División de Investigaciones (DDI) de Las Heras, en cumplimiento de una orden de allanamiento librada por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil local, a cargo del juez subrogante Guillermo Ghio, con intervención de la secretaria de Instrucción, Soledad Aguilera.

La medida judicial se enmarcó en una investigación por el delito de robo, y permitió avanzar en el esclarecimiento del hecho denunciado.

Dos allanamientos en el barrio Las Américas

Los efectivos policiales realizaron los procedimientos en dos viviendas ubicadas en el barrio Las Américas en la Manzana 394.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron una importante cantidad de elementos que serían de interés para la causa. Entre ellos se encontraron cuatro consolas de audio de color rojo y negro, dos micrófonos inalámbricos, seis parlantes de gran tamaño, un parlante marca Moonki de color naranja y negro y dos guitarras eléctricas.

Además, fueron incautados tres perfumes de distintas marcas, una mochila negra, un par de zapatillas azules con suela blanca, dos pantalones negros, un buzo con capucha verde, otro buzo con capucha negro, rojo y gris, y un gorro de lana negro.

De acuerdo con la investigación, entre los objetos recuperados se encuentran dos guitarras eléctricas y equipos de música que habían sido denunciados como sustraídos.

Un hombre tenía pedido de captura de la Justicia de Santa Cruz

Mientras los policías desarrollaban el allanamiento, constataron que en una de las viviendas se encontraban HMG y AIP.

Al verificar los antecedentes judiciales, los investigadores establecieron que AIP registraba una medida cautelar de captura y detención solicitada por la Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Caleta Olivia.

En primera instancia, y siguiendo las directivas de ese tribunal, el hombre fijó domicilio. Sin embargo, posteriormente el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de Las Heras dispuso su aprehensión.

Como consecuencia de la resolución judicial, tanto AIP como HMG fueron detenidos en carácter de aprehendidos e incomunicados.

Ambos quedaron alojados en la Comisaría Segunda

Tras finalizar el operativo, los dos detenidos fueron trasladados a la División Comisaría Segunda de Las Heras, donde permanecen alojados a disposición del magistrado interviniente mientras avanza la investigación.

Las actuaciones buscan determinar el grado de participación de ambos en el robo y establecer si los elementos secuestrados guardan relación con otros hechos delictivos registrados en la localidad.

Desde la Policía de Santa Cruz informaron que la causa sigue en etapa investigativa y que continúan desarrollándose tareas de campo de manera coordinada entre la División de Investigaciones y otras dependencias policiales de la provincia.