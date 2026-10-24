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El trágico incendio registrado en un departamento de la calle Alem en la localidad de Las Heras, que le costó la vida a Martina Ríos, de tan solo 22 años, sumó este sábado 24 de octubre una novedad procesal y médica de alto impacto. Pasaron 13 días de aquel fatídico 11 de octubre que desencadenó marchas de reclamo, dolor comunitario e indignación social en la zona norte santacruceña.

Este sábado, Enzo Acosta, el joven de 24 años señalado como el presunto responsable de haber iniciado el fuego en la escalera de madera del inmueble y único sobreviviente del siniestro, recibió el alta médica, fijó domicilio formal y ya se encuentra en su vivienda a la espera de las determinaciones de la Justicia.

La joven fallecida en el incendio ocurrido en un departamento de la calle Alem.

El hecho investigado como homicidio calificado bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras, a cargo del magistrado Eduardo Quelín, y con la intervención del fiscal Ariel Candia, mantuvo en vilo a la opinión pública provincial por las complejas aristas que rodean a la pareja o expareja de la víctima. Aquella madrugada de octubre, Acosta fue hallado en el exterior del edificio por vecinos de la zona que acudieron a auxiliarlo en medio de la humareda. Con severas dificultades para respirar, el joven fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Distrital de Las Heras, donde ingresó directamente a la unidad de terapia intensiva.

En aquel momento, su madre relató ante los micrófonos de La Opinión Austral la gravedad del cuadro, indicando que las quemaduras habían comprometido seriamente las vías respiratorias superiores a la altura de la faringe y la laringe, dejando al muchacho en estado crítico, sedado y con asistencia respiratoria mecánica. A pesar de que “estaba quemado por dentro”, la evolución clínica observada durante la última semana comenzó a mostrar signos de mejoría progresiva. Los médicos del nosocomio lograron retirarle el respirador artificial y retirarle la sedación tras diez días de monitoreo permanente.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 15 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

El avance en su salud derivó finalmente en la firma del alta médica este 24 de octubre. Tras abandonar la sala de internación del nosocomio distrital, Acosta cumplió con las exigencias del fuero penal: fijó domicilio legal ante la autoridad judicial interviniente y retornó a su residencia particular. Cabe recordar que, si bien el muchacho permaneció desde el primer momento bajo consigna y custodia policial en el centro de salud, no se encontraba en calidad de detenido formal, sino sujeto a las resoluciones que dicte la magistratura a medida que se incorporen peritajes e informes.

Lo que viene

La confirmación de que Acosta se halla restablecido y en su domicilio abre la instancia clave para el avance del expediente. La Justicia aguardaba su recuperación física para estar en condiciones de tomarle declaración testimonial o indagatoria, un paso fundamental para reconstruir los minutos previos al siniestro e investigar la acusación que lo señala por presuntamente haber utilizado un encendedor sobre la estructura de madera de la vivienda.

La vivienda ubicada sobre la calle Alem, en Las Heras, donde este domingo se registró un incendio que provocó la muerte de Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el mismo sentido, respecto de las actuaciones de la Policía y la Justicia, se aguarda por el resultado de algunas pericias fundamentales para entender el contexto en el que se registró el incendio que terminó con saldos fatales con la pérdida de, además de la joven, de algunas de sus mascotas.

Eduardo Quelín, juez a cargo de la causa.

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral, adelantaron que en la próxima semana ya se encontrarían listos los informes de los teléfonos celulares recuperados tras el incidente. En ese sentido, cabe remarcar que el teléfono de la joven estaba destruido por el fuego, aunque no se pierden las esperanzas de que los especialistas puedan rescatar información relevante para la causa.

Además, se esperan los resultados de análisis de la autopsia que había solicitado el forense que había realizado la necropsia en los restos de la víctima fatal, algo esencial para la investigación en curso, por una causa que conmocionó y conmociona a la provincia de Santa Cruz