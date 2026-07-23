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En el marco del Plan de Mantenimiento Escolar que lleva adelante el Consejo Provincial de Educación (CPE) durante el receso invernal, comenzó la renovación integral del sistema de calefacción de la Escuela Industrial N° 7 de Las Heras.

La intervención busca garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo para la segunda mitad del año y mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.

La presidenta del CPE, Iris Rasgido, acompañó el inicio de los trabajos junto a la directora General Regional de Educación Zona Norte, María Magdalena Paredes; la coordinadora Pedagógica Regional Zona Norte, Mariela Pescara; integrantes del equipo técnico del organismo y la regente de la institución, Karina Tourn.

Durante la recorrida, las autoridades supervisaron el comienzo de la obra y coordinaron las distintas etapas de ejecución. Además, constataron la llegada de los primeros equipos y ductos que formarán parte del nuevo sistema de calefacción. Con el arribo de estos materiales, este jueves comenzaron las tareas de instalación.

La obra contempla el reemplazo total del actual sistema de calefacción por agua por una nueva modalidad de calefacción por aire, diseñada para brindar mayor eficiencia y responder a las condiciones climáticas de la localidad. La intervención abarcará todo el edificio, incluyendo el sector de aulas y el área de talleres.

Entre los trabajos previstos se encuentran la colocación de nuevos equipos de calefacción, la construcción de una red de ductos, el desmantelamiento de las salas de calderas, el retiro del sistema de cañerías que presentaba importantes pérdidas, la instalación de nuevas bombas y las adecuaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento del nuevo sistema.

Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación.

“Se trata de una obra de gran complejidad técnica y una importante inversión destinada a garantizar una solución eficiente y duradera para toda la comunidad educativa”, indicó el Gobierno mediante un comunicado.

Desde el CPE explicaron que el sistema de calefacción existente presentaba un avanzado deterioro. Si bien el establecimiento había recibido intervenciones previas, las fallas continuaron profundizándose, por lo que se decidió avanzar con una renovación integral que permita reemplazar las soluciones temporales por una respuesta definitiva.

Asimismo, remarcaron que la concreción del proyecto demandó un extenso proceso administrativo. En tres oportunidades los llamados licitatorios quedaron desiertos, lo que obligó a iniciar nuevas instancias de contratación hasta alcanzar la adjudicación de la obra.

En este sentido, Rasgido expresó: “Esta es una obra muy esperada por toda la comunidad educativa. Tuvimos que atravesar distintos procesos administrativos hasta lograr su adjudicación, pero nunca dejamos de trabajar para que se concrete”.

Y agregó: “Hoy ver que los materiales llegaron y que la instalación ya comenzó demuestra el compromiso del Gobierno Provincial con una respuesta definitiva para esta escuela, garantizando mejores condiciones para enseñar y aprender”.

Según aseguró el Ejecutivo, “la renovación integral del sistema de calefacción de la Escuela Industrial N° 7 se enmarca en el Plan Provincial de Recuperación de la Infraestructura Escolar que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, mediante una fuerte inversión destinada a mejorar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos en toda la provincia”.