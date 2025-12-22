Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Germán Esteban Nahuelcura es el segundo herido en el brutal ataque con arma blanca ocurrido en inmediaciones de la plaza San Martín de Las Heras, hecho que culminó con la muerte de Patricio Alejandro Velásquez Chiguay y la detención de Fernando Gabriel Olivera, señalado como autor de las puñaladas.

Según confirmaron fuentes oficiales de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, Nahuelcura continúa internado en la unidad de terapia intensiva, bajo estricta observación médica, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el abdomen y el tórax.

De acuerdo a la información de la Comisaría Primera de Las Heras, el hecho ocurrió alrededor de las 20:35 del sábado 21 de diciembre, cuando se recibió un llamado alertando sobre una riña con arma blanca en la intersección de Gobernador Gregores y Rivadavia, pleno centro de la ciudad.

Al arribar al lugar, el personal policial encontró al músico de la agrupación Wiñay Mapu, Germán Nahuelcura acercándose al móvil con heridas cortopunzantes visibles en la zona abdominal y torácica, por lo que se le aplicaron maniobras de primeros auxilios para frenar la pérdida de sangre hasta la llegada del personal sanitario.

El traslado de urgencia al hospital

Tras ser estabilizado en el lugar, Nahuelcura fue evacuado de urgencia al hospital local en ambulancia, donde quedó internado en terapia intensiva debido al compromiso de sus lesiones. Desde entonces, su estado de salud es seguido minuto a minuto por el equipo médico.

Fuentes consultadas indicaron que el hombre permanece con pronóstico reservado, aunque estable dentro de la gravedad, mientras se evalúa la evolución clínica en las próximas horas.

Un ataque que terminó en homicidio

En el mismo episodio resultó gravemente herido Patricio Velásquez Chiguay, quien fue encontrado tendido en el suelo con múltiples heridas de arma blanca. Debido a la gravedad de su estado, fue ingresado de urgencia a quirófano, donde falleció cerca de la medianoche, según certificación médica.

Falleció Patricio Velásquez tras el ataque en la plaza San Martín.

El violento hecho generó conmoción en Las Heras, ya que ocurrió en un horario en el que la plaza San Martín se encontraba concurrida por vecinos, jóvenes y menores de edad.

La detención de Fernando Olivera

Testimonios recogidos en el lugar señalaron a un hombre con una remera deportiva de Boca, quien se había retirado tras la agresión. Con esas descripciones, el personal policial logró localizar y reducir a Fernando Gabriel Olivera, quien también presentaba heridas cortopunzantes.

El agresor fue detenido en la plaza por la policía. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Olivera fue trasladado bajo custodia al hospital y posteriormente quedó detenido e incomunicado, por disposición del juzgado interviniente. El acusado cuenta con antecedentes penales y permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Debido a la magnitud del hecho y la gran cantidad de personas presentes, se dispuso el resguardo de la escena, con la intervención de la Comisaría y la División de Investigaciones (DDI) de Las Heras.

Durante el operativo se realizaron pericias criminalísticas y se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa, los cuales serán claves para reconstruir la mecánica del ataque.

Expectativa por la evolución de Nahuelcura

Mientras la ciudad continúa conmocionada por el homicidio ocurrido en pleno centro, la atención está puesta en la evolución de Germán Nahuelcura, el único sobreviviente del ataque, cuyo estado de salud sigue siendo delicado.

