Quién es Fernando Olivera, el detenido de Las Heras por el asesinato de una puñalada a Patricio Velásquez El acusado fue arrestado tras el violento ataque ocurrido en la plaza San Martín y cuenta con antecedentes penales por hechos previos de violencia, resistencia a la autoridad y daños. La Justicia investiga su responsabilidad en el crimen que conmocionó a Las Heras.

La investigación por el asesinato de Patricio Velásquez, ocurrido en inmediaciones de la plaza San Martín de Las Heras, tiene como principal imputado a Fernando Gabriel Olivera, quien fue detenido tras el ataque con arma blanca registrado el domingo por la noche en pleno centro de la ciudad.

Testimonios recogidos en el lugar señalaron a un hombre con una remera deportiva, quien se habría retirado tras la agresión. Con esas descripciones, el personal policial logró localizar y reducir a Fernando Olivera, quien también presentaba heridas cortopunzantes.

Olivera fue trasladado bajo custodia al hospital y posteriormente quedó detenido e incomunicado, por disposición del juzgado interviniente. El acusado cuenta con antecedentes penales y permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El ataque con arma blanca en la plaza San Martín

De acuerdo a la información confirmada por La Opinión Austral, el hecho ocurrió en la intersección de Gobernador Gregores y Rivadavia, en un sector muy concurrido de Las Heras. Allí, Olivera habría atacado con un cuchillo a Patricio Velásquez, quien recibió múltiples puñaladas en la zona abdominal, heridas que resultaron fatales.

En el mismo episodio también resultó herido el músico Germán Nahuelcura, quien sufrió una lesión en el cuello y fue trasladado de urgencia para recibir atención médica. Tras el ataque, el agresor fue reducido y detenido por personal policial.

Los antecedentes penales de Fernando Olivera

Según pudo saber este medio, Fernando Gabriel Olivera cuenta con antecedentes penales previos al crimen que hoy lo tiene como principal acusado. En una causa anterior, había sido detenido por intento de usurpación de vivienda, resistencia a la autoridad y daños calificados.

En ese episodio, Olivera agredió a un efectivo policial y provocó destrozos en la Seccional Primera, hechos que constan en su prontuario y que ahora vuelven a ser analizados en el marco de la causa por homicidio.

A las 22 horas del domingo, una joven identificada como Daniel Bustos, de 27 años, ingresó “de manera agresiva” a la Comisaría Primera dando explicaciones de por qué Olivera había atacado a Velásquez y Nahuelcura y quiso ingresar al sector de guardia sin autorización. Por ello, el personal policial la aprehendió durante unas horas hasta que el juez dispuso que sea liberada.

La situación judicial tras la muerte de Patricio Velásquez

Luego del ataque, la plaza San Martín fue desalojada para permitir el trabajo de Criminalística y de los peritos judiciales. Durante varias horas, la zona permaneció acordonada mientras se recolectaban pruebas clave para la investigación.

La muerte de Patricio Velásquez, confirmada a las 0 horas, agravó la situación procesal de Olivera, quien permanece detenido a disposición de la Justicia, a la espera de las imputaciones formales por el delito de homicidio.