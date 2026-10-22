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El incendio fatal en un departamento de la calle Alem en el que perdió la vida Martina Ríos de 22 años sigue causando conmoción con los detalles que salen a la luz. Pasaron 11 días desde el homicidio calificado ocurrido el 11 de octubre, se hicieron dos marchas, un velorio marcado por el dolor y la bronca y, mientras tanto, la Justicia continúa investigando el hecho.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 14 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Enzo Acosta, de 24 años, quien era el novio o ex de la víctima, fue el único sobreviviente del siniestro ocurrido en una vivienda de la localidad de Las Heras. Lo encontraron en el exterior, asistido por vecinos y con dificultades para respirar. Fue trasladado al Hospital Distrital, donde quedó internado en terapia intensiva.

Según contó su madre a La Opinión Austral, las quemaduras le afectaron la vía respiratoria a la altura de la faringe y la laringe, aunque sus pulmones no estaban comprometidos. En una actualización posterior, la mujer señaló que seguía en estado crítico y con diagnóstico reservado. También dijo que estaba “quemado por dentro”.

Este medio conoció el miércoles a la noche que, según el último parte médico, el estado de salud de Acosta mostró una evolución favorable. Después de permanecer diez días en estado crítico y con pronóstico reservado, los médicos le retiraron el respirador y lo despertaron, luego de mantenerlo sedado.

Eduardo Quelín, juez a cargo de la causa.

Desde el inicio permaneció bajo custodia policial, no estaba detenido. Se espera que se recupere y sea posible que testifique en la causa que está a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 que se encuentra a cargo del magistrado Eduardo Quelín. La investigación en intervenida por el fiscal Ariel Candia.

El fiscal Ariel Candia, dialogó con La Opinión Austral. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Qué busca la querella

El abogado querellante de la familia de la víctima, Alberto Luciani, fue consultado por La Opinión Austral e del trabajo que viene realizando en la investigación del homicidio de Martina. El doctor dio a conocer que “nosotros nos estamos enfocando en demostrar que no era la relación tan armoniosa como decían del entorno de Acosta”. Y adelantó que en los próximos días esperan que declaren personas que acrediten eso.

Alberto Luciani representa a la familia de Martina Ríos y habló en LU12 AM680. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Esto guarda relación con los dichos de la madre de Acosta, quien en un primer momento intentó instalar que el incendio había sido un accidente y que su hijo y Martina llevaban ocho años de relación y atravesaban “un buen momento” como pareja. La vecina de la ciudad lasherense comentó que no sabía qué iba a hacer Acosta sin Martina.

Sin embargo, esta postura quedó atrás con los dichos de Luciani en diálogo con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos y la pregunta que se hace la comunidad entera es ¿Martina y Acosta tenían una relación complicada?

Acosta en una foto publicada en su Facebook.

El abogado sostuvo que “desde un primer momento la familia me expresó que ellos tenían dudas de cómo habían sido las circunstancias y por eso decidieron acudir a un abogado penalista y presentarse en la causa. Había cuestiones que no les terminaban de cerrar a ellos, y bueno, decidieron constituirse como parte querellante”.

Martina tenía tan solo 22 años cuando perdió la vida en el incendio de Las Heras.

Asimismo, reveló que “al momento del hecho no eran formalmente una pareja, que estaban separados, pero bueno, tenían muchas idas y vueltas” y cuestionó los dichos de la madre de Acosta: “Escuché decir a la madre de la expareja de ella, que decía que era una relación muy armoniosa; por algo eran exparejas, digamos, y por algo se habían separado“.

Personal policial, Bomberos y peritos de Criminalística trabajaron en el departamento de Las Heras donde murió Carla Fernández. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, fuentes consultadas por La Opinión Austral revelaron que se conocían desde chicos, la relación iba y venía y era una pareja con muchas complicaciones. “Los dos estaban bajo tratamiento psiquiátrico, él (Enzo) lo había abandonado hace tiempo y ella (Martina) continuaba porque quería estar bien”, informaron.