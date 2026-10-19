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Las mascotas que perdieron la vida en el incendio intencional ocurrido en Las Heras, en el que murió Martina Ríos, una joven de 22 años, siguen recibiendo despedidas cargadas de dolor y amor.

Este domingo, Chemi, un gato atigrado gris, y otros dos pequeños felinos que no pudieron ser identificados fueron sepultados junto a Carmen y Michi, enterrados días atrás. Mientras tanto, continúa la búsqueda de los animales que lograron escapar del fuego.

La nueva despedida fue compartida en redes sociales por la agrupación “Sanando Huellitas”, que publicó una fotografía del sitio donde descansan los animales. Allí también plantaron un árbol y delimitaron el espacio con piedras, como símbolo de memoria y cariño hacia las mascotas que formaban parte de la vida de Martina.

El lugar de descanso de Chemi y otros dos gatitos que murieron en el incendio donde falleció Martina Ríos.

“Hoy Chemi, la única que pude reconocer, y dos bebés más, los cuales no pude reconocer, también están descansando con Carmen y el Michi de días anteriores. Corran juntos, libres con su mami, bebitos“, expresaron con pesar desde el grupo proteccionista. Asimismo, aseguraron: “Hasta no encontrar a los que faltan, no vamos a parar”.

El homenaje se suma al realizado días atrás por integrantes de “Sanando Huellitas” y “Patitas Callejeras LH”, quienes dieron sepultura a Carmen, una perra, y a Michi, otro de los gatos fallecidos en el siniestro que tuvo lugar del pasado 11 de octubre.

El lugar donde las proteccionistas de Las Heras dieron sepultura a Carmen y Michi, con un círculo de piedras y árboles plantados en su memoria, como símbolo de amor y respeto.

Los gatos sobrevivientes

Mientras algunas mascotas recibieron sepultura, otras lograron escapar de las llamas y todavía necesitan ayuda. Tres gatos que vivían con Martina fueron rescatados: Kakashi, el único macho, y Jiraiya y Gaara, dos hembras. Sus nombres corresponden a personajes del anime Naruto, una serie que le gustaba a la joven.

Kakashi continúa recuperándose de las quemaduras sufridas durante el incendio, mientras que Gaara necesita controles veterinarios y curaciones. Jiraiya, en tanto, se encuentra en buen estado.

Florencia Fuentes, integrante de “Sanando Huellitas”, confirmó a La Opinión Austral que las tareas de búsqueda siguen activas, ya que vecinos de la zona advirtieron sobre la posible presencia de otros felinos que escaparon durante el siniestro. “Aún seguimos cuidando de ellos con mi compañera y buscando los que faltan”, contó.

De igual manera, advirtió que localizar a los animales podría llevar tiempo, debido al miedo y las posibles lesiones que sufrieron. “Los vecinos dicen que sí andan más, pero bueno, tenemos que tratar de agarrarlos porque deben estar asustados y heridos”, explicó.

Kakashi, Jiraiya y Gaara sobrevivieron al siniestro y reciben asistencia de proteccionistas, mientras continúa la búsqueda de otros animales que podrían haber escapado.

Cómo ayudar a los gatos rescatados

Las proteccionistas independientes necesitan colaboración para cubrir los gastos veterinarios, comprar medicamentos y afrontar los tratamientos de los animales que sobrevivieron al fuego. Quienes deseen aportar pueden realizar transferencias a los siguientes alias:

sanandohuellitas.lh, a nombre de Florencia Fuentes.

patitas.callejeraslh, de Carla Olivera.

Las pericias apuntaron a un incendio intencional

El fuego se produjo en el pasado 11 de octubre en una vivienda ubicada en Alem al 558, donde murió Martina Ríos, de 22 años. De acuerdo con las pericias de Bomberos, el incendio se habría iniciado mediante un elemento de llama libre, como un encendedor o un objeto similar, en la base de una escalera de madera. Desde allí, las llamas avanzaron rápidamente hacia la planta superior.

La autopsia determinó que la joven murió por inhalación de monóxido de carbono y que su cuerpo quedó calcinado como consecuencia de la propagación del fuego. El examen no detectó lesiones ni signos de lucha o agresiones físicas.

Martina tenía tan solo 22 años cuando perdió la vida en el incendio de Las Heras.

En el marco de la investigación, una fuente judicial consultada por La Opinión Austral señaló que no existían registros de denuncias previas por violencia de género contra Enzo Acosta, de 24 años, pareja de la víctima, quien permanece internado en terapia intensiva tras sobrevivir al siniestro.

A partir de los resultados de las pericias, la causa fue recaratulada como homicidio calificado y continúa bajo investigación judicial.

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