La muerte de Dana Sabrina Flores, de 25 años, en el choque frontal ocurrido este domingo por la madrugada sobre la Ruta Provincial 43, provocó una profunda conmoción en la comunidad de Las Heras.

Con el paso de las horas comenzaron a multiplicarse en redes sociales los mensajes de despedida de amigos, vecinos y compañeros de trabajo que recordaron a la joven con dolor y expresaron su acompañamiento a la familia en este momento tan difícil.

Según relataron allegados, Dana era madre de tres niños menores de edad, lo que generó un fuerte impacto entre quienes la conocían y en gran parte de la comunidad local. En distintos mensajes publicados en redes sociales, personas que compartieron momentos con ella destacaron su forma de ser y la recordaron como una joven trabajadora y muy querida entre sus conocidos.

Algunos vecinos señalaron que Dana y su pareja trabajaban en un carrito de comidas, y que era habitual verla compartir momentos con su familia y sus hijos, lo que hace aún más dolorosa la noticia para quienes la conocían.

En medio del dolor por la pérdida, familiares y conocidos iniciaron una colecta solidaria para ayudar a su madre, Gisela Lorena Maya, quien se encuentra radicada en la provincia de Mendoza.

El objetivo es que pueda viajar con urgencia hasta la localidad de Las Heras para despedir a su hija, acompañar a sus nietos y realizar los trámites necesarios para el traslado del cuerpo.

El pedido de ayuda comenzó a difundirse en redes sociales durante las últimas horas, donde vecinos apelaron a la solidaridad de la comunidad para reunir el dinero necesario que permita cubrir los gastos del traslado.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta:

Alias: GISELA.MAYA

Titular: Gisela Lorena Maya

Familiares remarcaron que toda ayuda y difusión suma, mientras continúan llegando mensajes de acompañamiento y solidaridad desde distintos puntos de la provincia.

El accidente

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 06:27 de este domingo en la circunvalación de Las Heras, sobre la Ruta Provincial 43, a la altura del acceso a la empresa TUSA, donde se produjo una colisión frontal excéntrica entre un Renault Fluence y un Fiat Cronos.

Así quedaron los vehículos tras el violento choque frontal ocurrido este domingo por la madrugada sobre Ruta Provincial 43, en la circunvalación de Las Heras.

En el siniestro resultaron gravemente heridos Matías Alberto Villasanti, Nachelin Venecia Sánchez Rodríguez, Brenda Natalia González y Gabriel Gustavo Fariña, quienes permanecen internados tras haber sufrido lesiones de consideración.

Todos los involucrados en el hecho tienen domicilio en la localidad de Las Heras, y la causa es investigada por el Juzgado de Primera Instancia con asiento en la ciudad, a cargo del juez Eduardo Quelín.

