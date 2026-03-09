Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La parroquia San José de Las Heras iniciará este martes 10 de marzo el novenario en honor al patrono de la ciudad, una tradición religiosa que durante nueve días convoca a los fieles a prepararse espiritualmente para la celebración del 19 de marzo.

Cada jornada del novenario se celebrará a las 18:30 en el templo parroquial, donde los fieles se reunirán para rezar, reflexionar y renovar la devoción al santo que la Iglesia reconoce como protector de las familias y patrono de los trabajadores.

Las fiestas patronales forman parte de una de las celebraciones religiosas más importantes para la vida parroquial y cada año reúnen a vecinos y familias que participan de las misas y momentos de oración en honor al santo.

San José, una figura central en la tradición cristiana

Dentro de la teología cristiana, San José ocupa un lugar singular. Los Evangelios lo presentan como un hombre justo, elegido para cuidar a la Virgen María y al Niño Jesús y acompañar el misterio de la encarnación.

Su papel fue fundamental en los primeros años de la vida de Jesús. Como padre adoptivo, asumió la misión de proteger a la Sagrada Familia, acompañar el crecimiento del Niño y sostener la vida cotidiana del hogar en Nazaret.

La tradición cristiana lo reconoce como custodio de la Sagrada Familia y modelo de vida para los creyentes.

La parroquia San José de Las Heras, centro de la vida religiosa católica de la ciudad. Este martes comenzará allí el novenario en honor al patrono de la localidad.

Patrono de los trabajadores y de las familias

San José fue carpintero. Su oficio quedó profundamente unido al sentido del trabajo digno y al esfuerzo cotidiano que sostiene la vida familiar.

Por esa razón la Iglesia lo reconoce como patrono de los trabajadores y de las familias. Su figura representa el valor del trabajo silencioso, la responsabilidad en el hogar y el compromiso con la vida cotidiana.

En Las Heras, una ciudad cuya historia estuvo marcada por el trabajo ligado al ferrocarril y posteriormente a la actividad petrolera, la figura del santo carpintero adquirió con el tiempo un significado particularmente cercano para muchos vecinos.

Durante estos días de novenario, la parroquia invita a los fieles a reencontrarse con esa tradición espiritual que cada año reúne a la ciudad en torno a su patrono.

La imagen de San José preside el altar del templo parroquial de Las Heras. Allí se celebrará cada tarde el novenario que prepara a los fieles para las fiestas patronales.

Una figura marcada por el silencio

Uno de los rasgos más llamativos de San José en los Evangelios es su silencio. A diferencia de otros personajes bíblicos, no se registran palabras pronunciadas por él.

Sin embargo, su presencia está marcada por acciones decisivas. José escucha, acepta la voluntad de Dios y protege a la Sagrada Familia en momentos clave.

Para la teología cristiana, ese silencio no representa ausencia, sino una forma profunda de fe expresada en el compromiso cotidiano.

