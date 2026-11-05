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Restan seis días para que se cumpla el primer mes desde el trágico incendio intencional en la localidad de Las Heras que le arrebató la vida a una joven de tan solo 22 años. Los amigos, los familiares y los vecinos en general no salen de su conmoción por la muerte de Martina Ríos y continúan las convocatorias a marchas en la ciudad. El pedido de Justicia se hace escuchar.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 15 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

En una entrevista, Cintia Fernández, madre de la víctima, confirmó que hay una marcha programada para el domingo 8 de noviembre que sería el día en que Martina estaría cumpliendo 23 años de vida. Para esa jornada van a hacer una suelta de globos de color rosa, que era el favorito de ella.

Además de eso en las redes sociales publicaron otra convocatoria para el viernes 6. El encuentro está pactado a las 17 horas en la plaza “San Martín”, un espacio que ha sido testigo de innumerables marchas en pedido de Justicia. Bajo el lema “si tocan a una, nos tocan a todas“, piden llevar carteles, ollas, tambores, entre otras cosas que hagan ruido y se escuchen fuerte.

La madre de Martina Ríos junto a otros familiares. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Le puede pasar a cualquiera de nosotras”

Una vecina identificada como Ramona, encargada de publicar la convocatoria en redes sociales, compartió un escrito para pedirle a la comunidad que acompañen en la nueva marcha. “Este viernes los esperamos a todos en la plaza. Queremos que nos acompañen, que se sumen y que hagamos escuchar nuestra voz“, comienza el escrito.

Martina recataba y le daba alojo a perros y gatos abandonados. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“Esto no es solamente por Martina. Esto nos puede pasar a cualquiera. Puede ser nuestra hija, nuestra hermana, nuestra amiga. Por eso no podemos mirar para otro lado”, agregó. El sábado se va a realizar una marcha en pedido de justicia por Gimena Extremador, la joven de 29 años asesinada a puñaladas el 17 de noviembre de 2023 en la misma ciudad.

Sobre la convocatoria para pedir que haya justicia por Martina, pidieron asistir para acompañar a su mamá, a su familia y “a todos los que seguimos reclamando algo tan básico como necesario: JUSTICIA“. De la misma manera, invitaron a “cada institución, organización, autoridad y, especialmente, a quienes nos representan desde el Municipio”.

El incendio ocurrió alrededor de las 15 horas del domingo 11 de octubre. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Porque no alcanza con los discursos, con las publicaciones ni con levantar banderas hablando de los derechos de las mujeres. Las oportunidades de demostrarlo son estas: estando, acompañando, dando la cara y alzando la voz cuando una familia necesita que toda una comunidad la sostenga“, escribió Ramona.

Enzo Acosta se encontraba con Martina el día del incendio y es el único sobreviviente del siniestro. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, la vecina destacó que la marcha es “la oportunidad de demostrar que Las Heras no está de acuerdo con la violencia, que no acepta el silencio, que no mira para otro lado y que no está dispuesta a que las cosas se tapen ni queden en el olvido“.

“No queremos privilegios, queremos respuestas. No queremos indiferencia, queremos compromiso. Este viernes tenemos que estar por Martina, por su mamá, por su familia y por todas las que merecemos vivir sin miedo”, cerró la publicación en redes sociales.