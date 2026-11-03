Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes 3 de noviembre, Gabriela Extremador estuvo en la Cámara Criminal de Caleta Olivia y habló con un juez y la secretaria de la misma acerca de la posibilidad de que Nelson Saldivia sea liberado en el marco de los tres años con prisión preventiva sin juicio. La mujer llegó acompañada por su marido, Jorge; su hermana, Cecilia; y su amiga, Nadia. Gabriela y Nadia hablaron con La Opinión Austral.

En el encuentro estuvieron presentes la madre de Gimena, asesinada de 32 puñaladas el 17 de noviembre en la ciudad de Las Heras, su amiga y el presidente de la causa, el juez penalista Mario Albarrán y la secretaria de la Cámara, Anabela Monsalve. Para la familia, la reunión no fue definitoria, pero si esperanzadora.

Gimena Extremador era madre de tres hijos y fue asesinada a puñaladas.

“Nos brindaron toda la información que necesitábamos. Nos explicaron de que están trabajando sobre las últimas pericias y las más importantes, que cuando llegó el expediente faltaba información y ese fue el primer atraso. Atrasó un montón, ahora volvió a llegar completo en agosto recién de este año. Entonces están esperando las pericias lleguen a través de un informe y recién ahí se va a dar la fecha de juicio“, explicó Nadia.

Y agregó que eso no quiere decir que el expastor imputado por el crimen, Nelson Saldivia, vaya a quedar en libertad hasta el juicio. “A nosotros nos van a informar eso el lunes porque claramente ya se notificó, el abogado Alberto Luciani claramente rechazó, entonces eso se está evaluando”, dijo. Los jueces tienen entre 72 horas o cinco días para responder si Saldivia puede esperar el juicio en su casa o no.

Nadia es amiga de la familia, conoció a Gimena y acompañó a Gabriela. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Ante la consulta de LOA, si entre esas pericias importantes estaría la de el celular de Gimena y el cotejo de los restos de piel que había debajo de sus uñas, la amiga de la familia explicó que Gabriela consultó eso y, “de manera general”, les dijeron que estaba todo, “dando a entender WhatsApp, imágenes, entre otros, que es lo más completo que necesitaba la causa“.

Ante esto, Gabriela dijo que para ella: “Las uñas de mi hija hablaron, el celular también habló y y por lo que mi abogado me fue diciendo, es posible que este hombre pueda llegar a quedar en cadena perpetua y le ruego a Dios que así sea. Así que bueno, vamos a seguir esperando este que lleguen las pericias”.

El expastor Nelson Ezequiel Saldivia, único detenido por el femicidio de Gimena Extermador.

“El juez y la secretaria nos dejaron tranquilas, la verdad fueron muy amables, nos atendieron re bien y nos sacaron todas las dudas que teníamos. Veníamos con bronca, pero vamos a esperar, la vamos a seguir peleando con marchas, cartelería y mucho ruido”, dijo la madre de la víctima. Desde la cámara están evaluando si el juicio sería este año o el próximo.

Gabriela comentó que a raíz de la charla llegaron a la conclusión de que lo mejor era esperar. “Nos explicaban que es importante tener todo para el juicio porque en el caso de que falte algo, eso podría hasta beneficiar al a Saldivia. Puede caer la causa. Vos al juicio tenes que llegar con todo lo más preciso. No podes el día del juicio decir ‘falta esto o eso’ porque no puede haber duda en el juicio“, comentó a LOA.

Gabriela y su amiga Nadia firmaron un acta de su encuentro con el juez y la secretaria de la Cámara Criminal. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por otro lado, la amiga de la mamá de Gimena, Nadia, contó que la conoció a la joven y “Hoy me duele en el alma verla a ella, que es mi amiga, a Jorge que es el papá que la crió, a Maxi que es el hermano y a los hijos. Nos pasó hace poco hacer un video para el Facebook y tener al hijo de 10 años pensando en por qué a una de las personas que mató a su mamá lo van a dejar en libertad“, dijo.

Una de las personas, porque siempre se habló de que hay más implicados, ¿Quiénes son?. Al ser consultada, Nadia dijo que no lo hablaron con el juez y la secretaria, dado a que se lo van a informar al abogado Luciani. “Una vez que Luciani esté bien informado, es el que llama Gabriela y ahí nos enteramos todos. Pero es como que hoy el juez lo que nos explicaba, aparte de su imparcialidad, él no puede tomar postura por nadie”.

Tapa del 30 de noviembre del 2023.

La movilización por Gimena

Gabriela le dijo a La Opinión Austral que la movilización por su hija sería para el sábado 7 en la plaza “San Martín” y contó que el horario no fue definido, aunque piensan que podría ser entre las 16 y 17 horas.

Asimismo, la mujer le pidió a la comunidad que la sigan acompañando en la lucha por su hija. “Esto es un crimen muy aberrante y no puede quedar impune, no puede quedar en la nada, que nos ayuden, que se levanten, que no se queden calladas, este es uno de los casos más feos, pero hay otros más que quedan encajonados en la nada”, manifestó.

Finalmente, comentó que quiere justicia no solo por Gimena, también por sus hijos que son sus nietos y están a su cuidado. “Quiero que ellos sepan que hubo alguien que peleó por su mamá, que no se decepcionen de la justicia, que sepan que la justicia los ampara. Un niño no debe criarse pensando de que si hacés algo mal, no hay consecuencias”.