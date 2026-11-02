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Gabriela Extremador, la madre de Gimena, la joven que a sus 29 años fue asesinada de 32 puñaladas en la localidad de Las Heras, el 17 de noviembre de 2023, fue entrevistada por Radio Las Heras 92.1 del Grupo La Opinión Austral. El viernes este medio adelantó la posibilidad de que Nelson Saldivia, el expastor acusado, sea liberado.

“El viernes mi abogado Alberto Luciani me informó que había posibilidad de que Saldivia sea liberado, me dijo que me iba avisando para que no me caiga muy de golpe la noticia, que la Cámara Criminal ya lo tenía medio aprobado”, contó la mujer sobre el momento en que se enteró de lo que podría ocurrir.

Gabriela Extremador, madre de Gimena, la joven asesinada el 17 de noviembre de 2023

Como era de esperarse, la noticia afectó profundamente a la vecina y sintió que fue como volver al principio, cuando le dijeron que su hija estaba muerta. “Aunque suene un poco cruel a mis nietos más grandes les tengo que ir informando de todo, ellos me vieron tan angustiada el fin de semana y tuve que decirles”.

“Estamos viendo cómo vamos a seguir con este tema para que eso no ocurra, porque al asesino de mi hija la ley lo ampara”, comentó la mujer. Saldivia había cumplido los dos años de prisión preventiva y el abogado querellante había pedido la prórroga de un año más. En cuestión de días se cumplen tres años y, según la ley, no puede haber detenidos por tres años sin juicio.

Ante la consulta de si conocía a Saldivia con anterioridad, comentó que nunca lo conoció ni lo vio. “Sabía que él era pastor porque vos él antes cuando pastoreaba con su señora acá en Las Heras mi hija iba de esa iglesia, pero yo la verdad nunca lo vi, no lo conozco”.

“¿Era un drogadicto?”. “Era de esos malandras que andan en la noche, cuando me tocó averiguar todo sobre él supe que no era una buena persona, ya tenía un expediente de asesinato, maltrataba a su esposa, y todo se salió a la luz, pero no puedo dar fe de eso porque no lo sé”.

Gimena y Salivia se conocían a través de la ex esposa de él que era pastora, una vez ella se cruzó con él y a partir de eso empezaron a juntarse. “Ellos tenían como una amistad, él se juntaba con gente que no debía y mi hija lamentablemente no era santa, también se juntaba con esa clase de gente”, sostuvo.

Gimena Extremador (Der.), asesinada de 32 puñaladas el 17 de noviembre de 2023, junto a su madre.

El día que la vida de Gabriela se derrumbó

Ese 17 de noviembre de 2023, Gabriela se levantaba y recibió la noticia más triste y dolorosa que podría recibir una madre. “Yo ya tenía hacía un mes a los nenes conmigo porque Gimena no aparecía, Yo la busqué y ese fue el peor error que cometí en mi vida porque tendría que haber hecho una denuncia.

“A mí me iban diciendo dónde la habían visto a mi hija y me acuerdo que tres días antes me habían avisado que la vieron en el barrio El Calafate, creo que el peor error que cometí es no haber ido. Yo tendría que haber ido a buscarla, pero ya está. No me puedo quedar con lo que podría haber hecho”, dijo.

Tapa del 30 de noviembre del 2023.

Y continuó: “Recibí la peor noticia que le pueden dar una madre, que te digan que encontraron a tu hija muerta y de la forma en que la mataron”. Gabriela no tuvo la valentía para reconocer el cuerpo de Gimena, tuvo que ir su hijo porque ella prefirió quedarse con la imagen de su hija en vida y pedirle a Dios que me dé la fuerza para poder seguir”.

La vida después de la pérdida de su hija también fue muy difícil, ya que tuvo que hacerle cargo de sus tres nietos que quedaron sin la protección de su madre. “Es muy doloroso porque a los 53 años me tocó este camino, tenía que levantar a tres criaturas que no sabían que su mamá había muerto”, contó.

“La Justicia no actúa como debe”

En la localidad lasherense se habló de que podría haber más implicados en el asesinato de Gimena, ante esto, la madre comentó que no tiene pruebas para señalar a nadie. Se trata de personas que declararon ante la Justicia. El abogado defensor del imputado le dijo a La Opinión Austral que Saldivia era un “perejil”.

El ex pastor Nelson Ezequiel Saldivia, único detenido por el femicidio de Gimena Extermador.

Gabriela cuestionó cómo actúa en la justicia ante estos casos. “La justicia de nuestro pueblo no actúa como debe actuar. Tenemos un fiscal (Ariel Candia) ausente, que yo le dije en su momento que mirara las cámaras de tales lugares y él me dijo que tenía que tener una orden para eso”.

“Yo no sé qué estarán tapando con la gente que andaba mi hija, no era gente buena, pero vuelvo a repetir por más que vos seas lo que seas o hagas lo que hagas nadie absolutamente nadie merece sacarte la vida de esa forma, ni por pleito ni por bronca ni por plata ni por lo que fuese”.

Gabriela Extremador estuvo presente en la marcha de “Basta de femicidios”. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La mujer dijo que para ella Saldivia es uno de los asesinos de su hija. “Tengo la certeza de que él es uno de los implicado en la causa de Gimena, no tengo dudas porque en el cuerpo de ella tenía indicios que te lleva a que él es uno de los culpables, por más que diga que estaba pasado de droga, por más que él diga lo que quiera”.

Asimismo, en el informe de la autopsia de su hija, lo primero que se aclaró fue que había dos armas punzantes, lo que indicaría que si hay dos armas hay dos personas. Resultados que quedaron pendientes para Gabriela son la pericia del celular de Gimena y de los restos de piel en sus uñas.

Alberto Luciani representa a la familia de Gimena Extremador. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Gabriela tiene previsto viajar a Caleta y realizar una nueva marcha

Gabriela contó que la familia prepara una movilización en Las Heras para repudiar la posibilidad de que Saldivia espere el juicio en libertad. La fecha todavía no estaba definida: junto con otras mujeres y vecinos evaluaban hacerla el jueves o el viernes. La convocatoria también busca reclamar que la Justicia avance con la causa y fije una fecha para el juicio oral.

La madre de Gimena pidió a la comunidad que acompañe la protesta y ayude a difundir la convocatoria. “Esta lucha, lamentablemente, si no nos acompañan no tiene fuerza”, expresó. También dijo que seguirá reclamando y que no piensa guardar silencio ante la posibilidad de que el acusado deje la prisión preventiva.

Gimena Extremador era madre de tres pequeños.

Finalmente, anunció que quiere presentarse ante la Cámara Criminal de Caleta Olivia para pedir que escuchen a la familia y revisen el impacto que tendría una eventual decisión sobre la situación de Saldivia. “Le voy a rogar, por favor, a los jueces y a los fiscales, a la Cámara de Caleta, que nos escuchen, que nos ayuden”, manifestó.

En su pedido, llamó a los integrantes del tribunal a ponerse en el lugar de la familia: “Que se pongan la mano en el corazón. Si fuera una hija, una sobrina, una hermana, ¿qué estarían pasando?”. Recordó que sus nietos siguen esperando justicia por la muerte de su madre y reclamó que la causa no quede sin una respuesta judicial.