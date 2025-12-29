Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Las Heras, la pregunta se repite cada diciembre y este año no es la excepción: ¿estará el clima como para cocinar el cordero a la estaca al aire libre? De acuerdo a las condiciones previstas, el cierre de año se dará bajo un escenario estable, típico del verano patagónico.

El martes 31 de diciembre se espera una jornada con cielo mayormente despejado, ambiente seco y temperaturas máximas entre los 26 y 28 grados. El viento estará presente, como es habitual en la zona, pero se moverá en un rango moderado, sin intensidades fuertes ni prolongadas.

Traducido al lenguaje cotidiano, se trata de un viento que se siente pero no condiciona, especialmente en espacios reparados, y que no impide actividades al aire libre.

Según datos tomados del Servicio Meteorológico Nacional y de Meteored, el cierre del año y el inicio de enero en la localidad se presentarán con viento moderado y temperaturas agradables, sin condiciones extremas.

El 1° de enero, en la misma sintonía

El miércoles 1° de enero mantendrá características similares. El primer día del año comenzará con una mañana fresca y una tarde templada, con máximas cercanas a los 25 o 26 grados, viento moderado del sector oeste y cielo parcialmente nublado.

Será un día agradable, sin calor intenso ni viento fuerte, ideal para reuniones familiares, descanso y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones habituales ante el viento.

¿Y después? El calor llegará más adelante

Si bien el cierre de año será estable, el panorama comenzará a cambiar en los días posteriores. A partir del viernes 2 de enero se espera un ascenso más marcado de la temperatura, con valores que podrían superar los 30 grados, dando inicio a jornadas de calor más intenso.

Otro pico térmico está previsto para el domingo 4, que se perfila como uno de los días más calurosos del inicio de enero, en un contexto de ambiente seco y típico del verano en la región.

En síntesis, Las Heras despedirá el año con un clima favorable: viento moderado, temperaturas agradables y sin lluvias ni extremos. Un cierre de 2025 que, al menos desde el punto de vista del tiempo, invita a compartir al aire libre, antes de que el calor más fuerte diga presente en los días siguientes.