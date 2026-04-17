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La comunidad educativa de Santa Cruz atraviesa horas de profunda preocupación tras la aparición de amenazas de tiroteo en distintas instituciones escolares de la provincia. El caso más reciente se registró en la localidad de Las Heras, donde una cuenta de Instagram fue creada específicamente para intimidar a estudiantes del secundario N°3.

Durante la madrugada de este viernes 17 de abril, comenzaron a circular capturas de pantalla de una cuenta en redes sociales que advertía sobre un supuesto ataque armado. En una de las historias publicadas se leía: “Tiroteo secu3 Martes 21/04 están todos advertidos ni vengan ese día al secu”, acompañado por la imagen de una persona cargando una pistola.

El mensaje no solo anunciaba el hecho, sino que también especificaba un horario: “Tiroteo en el segundo recreo a las 16:15”.

En otra publicación, el tono amenazante se intensificaba: “Le va a re caber a todos esos giles que se hacen los piolas. Así que prepárense para el martes que esto no es joda mangas de wachines!”

Además, los responsables de la cuenta agregaron una cuenta regresiva, lo que incrementó aún más la preocupación entre estudiantes, padres y docentes.

Este hecho se suma a otras amenazas detectadas en las últimas horas en instituciones educativas de Río Gallegos y Caleta Olivia, donde también aparecieron mensajes intimidantes en baños escolares.

En el caso de Las Heras, si bien la cuenta de Instagram ya fue eliminada, varios usuarios lograron guardar el enlace y realizar capturas de pantalla como prueba. Padres de alumnos realizaron la denuncia correspondiente en la comisaría local, donde las autoridades ya iniciaron una investigación.

Fuentes policiales confirmaron que el área de criminalística trabaja para identificar al autor o autores de las amenazas. Uno de los objetivos principales es rastrear la dirección IP desde la cual se creó la cuenta, lo que permitiría avanzar en la identificación del responsable.

Mientras tanto, la situación genera incertidumbre y alerta en toda la comunidad educativa, que espera respuestas rápidas para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal docente.

Alerta y prevención

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomiendan no difundir mensajes alarmistas sin verificar y realizar las denuncias correspondientes para facilitar la investigación. La colaboración de la comunidad resulta clave para prevenir hechos de violencia y actuar a tiempo frente a posibles amenazas.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas haya novedades sobre el avance del caso.