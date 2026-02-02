Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las condiciones meteorológicas en Las Heras dieron un giro notorio luego de varios días dominados por el calor extremo. Este lunes la ciudad amaneció con 14 °C, cielo mayormente cubierto y hasta un 90% de probabilidad de lluvias, dejando atrás varios días de calor extremo.

Según el pronóstico, para hoy se esperan precipitaciones débiles, con un acumulado estimado en 1,2 milímetros de agua, principalmente durante la mañana y parte del mediodía. La temperatura máxima prevista es de 19 °C, un valor muy inferior al registrado días atrás, cuando el termómetro se ubicó cerca o por encima de los 35 y 37 grados.

El pronóstico indica que la inestabilidad se mantendría durante el lunes, martes y miércoles, con probabilidad de lluvias débiles, cielo mayormente cubierto y temperaturas contenidas.

El descenso de temperatura comenzó a sentirse durante el domingo y se afirmó claramente este lunes. De acuerdo al pronóstico extendido, las máximas se mantendrán en torno a los 19 °C el lunes y el martes, mientras que el miércoles se espera un nuevo descenso, con registros que podrían rondar los 15 grados, configurando el día más fresco de la semana.

Este escenario representa un alivio tras las jornadas sofocantes que afectaron a la localidad y a gran parte de la región norte de Santa Cruz, y confirma un cambio de patrón climático en el corto plazo.

El viento continúa siendo una variable presente en la región. Para este lunes se prevén vientos sostenidos de hasta 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 km/h. Durante la mañana, el viento se presentó leve, con velocidades cercanas a los 9 km/h, aunque se espera que gane intensidad con el correr del día, reforzando la sensación térmica más baja.

De esta manera, Las Heras deja atrás el calor extremo y se encamina a varios días con condiciones más moderadas, típicas de un verano patagónico inestable.

