Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las Heras atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento de Patricio Alejandro Velásquez Chiguay, de 49 años, uno de los dos hombres apuñalados durante un violento episodio ocurrido el domingo por la noche en inmediaciones de la plaza San Martín, un sector céntrico y muy concurrido de la ciudad santacruceña.

Familiares, amigos y allegados despidieron este martes a Patricio Velásquez, cuyos restos fueron velados en la sala velatoria de Servicios Fúnebres Totino, ubicada en O’Higgins 320. A las 18 horas, una gran cantidad de personas acompañó el cortejo fúnebre hasta el cementerio local, donde recibió cristiana sepultura, en una muestra de dolor colectivo y acompañamiento a su familia.

Una extensa fila de vehículos acompañó el cortejo fúnebre desde la sala velatoria hasta el cementerio local.

La noticia de su fallecimiento generó una fuerte conmoción en la comunidad y se multiplicaron los mensajes de despedida en redes sociales. Amigos y conocidos expresaron su tristeza, bronca e impotencia ante lo ocurrido.

“Mi hermano del alma, se te va a extrañar. Toda una infancia juntos. Siempre te voy a llevar en mi corazón”, lo despidió su amigo Gabriel Nahuelcura

“Que descanses en paz, Tevy querido. Qué tristeza, cuánto dolor, cuánta bronca e impotencia. Mi más sentido pésame para sus adoradas hijitas, familiares y amigos. Mucha fuerza y paz a sus corazones”, escribió Franco Spilman.

Excompañeros de colegio también recordaron su etapa escolar junto a Patricio: “Nunca olvidaré esos ojitos, calladito, tranquilo sentadito en alguno de esos bancos de cole. Descansa junto al Señor. Somos muchos los qye sentimos esta temprana partida”, lo recordó Soledad Grant.

“Pato querido, como te decíamos en el cole, te vamos a extrañar a montones, vato loco”, aseguró Claudio Aragón.

En la misma sintonia, Noelia Oyarzun Carnevari expresó: “Siempre amable y positivo. Que en paz descanses, Tevi, y que se haga justicia por vos, por tus hijas y por una sociedad conmocionada”.

El violento ataque en pleno centro de Las Heras

De acuerdo a la información oficial, el hecho se registró el 21 de diciembre, cerca de las 20:40 horas, en la intersección de las calles Gobernador Gregores y Rivadavia, frente a la plaza San Martín. Por motivos que aún son materia de investigación, se produjo una confrontación entre personas que derivó en una agresión con arma blanca. Como consecuencia, dos hombres resultaron con heridas de gravedad y debieron ser trasladados de urgencia al hospital local.

Patricio Velásquez fue quien sufrió las lesiones más graves, con múltiples puñaladas en la zona abdominal, por lo que ingresó al hospital en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, falleció pasadas las 23:30. Era padre de dos hijas, y su muerte causó un fuerte impacto en toda la comunidad.

El segundo herido fue Germán Nahuelcura, que recibió una puñalada en el cuello. Fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en el Hospital Distrital de Las Heras, con evolución favorable y fuera de peligro.

El presunto agresor, identificado como Fernando Gabriel Olivera, fue detenido a pocos metros del lugar del ataque gracias a los datos aportados por testigos.

Olivera fue indagado el lunes y se negó a declarar, haciendo uso de su derecho. Permanece detenido en la Comisaría Primera, imputado por el delito de homicidio simple, aunque la carátula podría agravarse a homicidio calificado. El acusado cuenta con antecedentes penales y la causa está a cargo del juez Eduardo Quelín, del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de Las Heras.

Mientras la Justicia avanza en la investigación para esclarecer el hecho, Las Heras despide a Patricio Velásquez en un clima de tristeza, conmoción y reclamos de justicia frente a un nuevo episodio de violencia que enluta a la ciudad.