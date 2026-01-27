Educación de Santa Cruz invirtió más de 300 millones de pesos en escuelas de Las Heras El Consejo Provincial de Educación ejecuta un plan de mantenimiento escolar en Las Heras con una inversión superior a los 291 millones de pesos. Las obras mejoran la infraestructura educativa, refuerzan la seguridad edilicia y garantizan mejores condiciones para estudiantes y docentes.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación (CPE), avanza con una fuerte inversión en infraestructura escolar en la localidad de Las Heras, donde destinó más de 300 millones de pesos para ejecutar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en distintos establecimientos educativos.

Desde la semana pasada, equipos técnicos trabajan de manera intensiva y sostenida en varias instituciones, en el marco de una política provincial orientada a recuperar y fortalecer los edificios escolares, con el objetivo de asegurar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.

Obras intensivas en escuelas de Las Heras

Las tareas comenzaron el jueves pasado y se desarrollan sin interrupciones, con la participación de personal técnico y calificado que se trasladó desde la ciudad de Río Gallegos. Los trabajos apuntan a resolver problemáticas edilicias acumuladas y a prevenir futuros inconvenientes estructurales.

En esta etapa, el plan de mantenimiento alcanza a la Escuela Especial N° 7, la Escuela Industrial N° 7, la Escuela Primaria Provincial N° 3, el Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 3, la Escuela Primaria Provincial N° 84 y el Jardín de Infantes N° 59.

Las intervenciones incluyen mejoras vinculadas a la seguridad, el funcionamiento general y el estado de conservación de los edificios, con el foco puesto en garantizar condiciones dignas y seguras para toda la comunidad educativa.

Inversión provincial y compromiso con la educación pública

El plan se ejecuta gracias a una inversión de $291.038.550 del Gobierno Provincial, canalizada a través del Consejo Provincial de Educación. Desde el organismo remarcaron que esta política reafirma el compromiso con la educación pública y con cada una de las localidades del interior santacruceño.

Las acciones forman parte del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que el CPE impulsa en toda la provincia, en un proceso de recuperación histórica de las escuelas. La iniciativa busca dar respuestas concretas allí donde durante años no se realizaron las inversiones necesarias para el cuidado y mantenimiento de los establecimientos educativos.

Un plan provincial con continuidad

La intervención en Las Heras se suma a otras medidas recientes del Gobierno de Santa Cruz en materia de infraestructura y servicios educativos. Días atrás, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) avanzó con la licitación para finalizar el Colegio Secundario N° 28 de El Chaltén, una obra paralizada desde 2017 y largamente esperada por la comunidad educativa.

Además, el Consejo Provincial de Educación firmó un convenio con la Municipalidad de Perito Moreno para garantizar el servicio integral de limpieza en los establecimientos educativos de esa localidad, una medida que asegura condiciones de higiene y promueve el empleo local.