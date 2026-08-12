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Horas conmocionantes se viven en Santa Cruz, Neuquén y Mendoza por el crimen de Mario Andrés Forquera (46), quien era intensamente buscado por la Policía, tras permanecer un mes desaparecido. El cuerpo del hombre fue hallado desnudo y en estado de descomposición en un criadero de cerdos de Senillosa, el pasado 3 de agosto.

El hombre -nacido en Mendoza, que vivió varios años en Las Heras de Santa Cruz y actualmente residía en Neuquén- fue visto por última vez el 5 de julio en el pasaje Montañes al 1406, con una campera roja, pantalón de jean azul y borcegos marrones. El 8 se hizo la denuncia y la fuerza de seguridad inició la búsqueda.

Así informaron su desaparición.

El 3 de agosto, hallaron ropa y un cuerpo en un predio dedicado a la cría de cerdos que, tras la realización de estudios dactiloscópicos, se terminó de confirmar que se trataba del Mario. Además, otros estudios confirmaron que se trataba de una muerte violenta, por lo que la Justicia investiga un homicidio.

La fiscal María Guadalupe Inaudi, que quedó a cargo de la causa, ordenó siete allanamientos simultáneos en domicilios de Neuquén capital y Senillosa, durante los cuáles detuvieron a tres hombres de 38, 39 y 45 años, quienes, de acuerdo con la investigación, podrían tener vinculación con la muerte

De joven en una plaza y tomando cerveza.

Buscaba su certificado de primaria

Meses antes del fatal desenlace que le esperaba, Mario hizo un posteo a través de su Facebook en el que pedía ayuda. “Hola, gente. ¿Alguien de San Rafael que me haga el aguante para ir hasta la escuela Josefa Correas de Ucillal para conseguirme aunque sea el número de tal establecimiento? Por favor, ya que necesito el certificado de la primaria y al número que llamo no me atiende. Desde ya muchas gracias”.

Su posteo tuvo un comentario en particular de una persona que lo ayudó y le consiguió el número telefónico de la directora del establecimiento educativo. Ante esa ayuda, Mario Forquera agradeció de corazón: “muchísimas gracias, capo. Te lo re mil agradezco, querido”. Muchas eran sus ganas de poder poder acceder a su certificado de primaria, quizá porque a su edad quería continuar formándose.

“Ya no estás en este mundo”

Sobrinas, primos, hermanas y otros familiares del hombre se expresaron a través de las redes sociales sobre el caso de Mario. En primer lugar, compartieron las imágenes de su búsqueda para colaborar y pidieron a la policía que lo encuentre. Andrea Forquera, sobrina del hombre, escribió: “¿Dónde estás? da una señal, algo que diga que estás bien” y compartió fotos del hombre.

Mario Forquera fue asesinado a los 46 años.

Finalmente, al conocerse el fatal desenlace que tuvo Mario, su hermana Andrea Forquera escribió: “No pudiste dar la señal que te pedía porque ya te habían cortado tus alas. Mil gracias a todos los que compartieron la publicación. Lamentablemente fue todo en vano porque mi hermano ya no está en este mundo. Espero que se sepa lo que pasó y que mi hermano descanse en paz”.