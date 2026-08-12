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Mario Andrés Forquera (46) fue intensamente buscado por la Policía de Neuquén durante casi un mes. El pasado 3 de agosto, su cadáver, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado en una chanchería de Senillosa. La autopsia confirmó que se trató de una muerte violenta, y la Fiscalía ordenó realizar siete allanamientos en busca de los responsables. Tres personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia por el caso.

La macabra historia une lazos con la provincia de Santa Cruz, ya que, si bien era oriundo de Mendoza, de adolescente vivió en la localidad santacruceña de Las Heras. Gabriela Almagro, propietaria del autoservicio “El Abasto”, lo reconoció por las noticias difundidas por medios nacionales y lo despidió en redes sociales: “Que en paz descanses Marito, y que se haga justicia”.

Mario de adolescente, cuando vivía en Las Heras, Santa Cruz.

En contacto con La Opinión Austral, la mujer detalló que Mario trabajó en su local de joven y duró bastante tiempo: “trabajó muchísimo con nosotros en el negocio, desde que llegó, que era pibito; y vivió muchos años en la ciudad, ahora no sé qué hacía en Neuquén”.

Identificaron el cuerpo con un estudio dactiloscópico

La denuncia por la desaparición de Mario fue realizada por allegados que lo vieron por última vez los primeros días de julio. Inmediatamente la Policía de Neuquén, a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales anunció la búsqueda del hombre, de tes morena, contextura delgada, ojos marrones y rapado. La última vez que lo vieron fue el 5 de julio en el pasaje Montañes al 1406, con una campera roja, pantalón de jean azul y borcegos marrones.

Así informaron su desaparición.

Las novedades llegaron el 3 de agosto, tras determinarse que en un sector del criadero de cerdos de Senillosa había ropa. De ese modo, los efectivos, que estaban abocados a la búsqueda de Mario desde hace semanas, encontraron un cuerpo desnudo en avanzado estado de descomposición. Recientemente, a través de estudios dactiloscópicos se determinó que se trataba del desaparecido.