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Después del terremoto que este lunes 10 de agosto conmocionó a Colombia y la preocupación que desde el sur de la Argentina se extendió a todo el país por la búsqueda del psicólogo de Santa Cruz, Gonzalo Galván, este miércoles se pudo confirmar que no fue afectado por el sismo.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 12 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Por la mañana, en diálogo con “La mañana de LU12”, que se emite por Radio LU12 AM680 de Río Gallegos, María Victoria Patrignani, su madre, contó que cuando se enteró del terremoto, lo primero que hizo fue intentar comunicarse con su hijo.

“En principio me preocupé porque no sabía en qué zona había sido el terremoto. Entonces, inmediatamente lo llamé y se aclaró todo el asunto”, explicó.

La búsqueda

La inquietud había sido dada a conocer por FM Las Heras 92.1, del Grupo La Opinión Austral, a través del periodista Jorge Bilbao, al que acudieron personas allegadas tras infructuosos intentos de comunicación con el profesional. Ante esa situación, solicitaron la colaboración de la comunidad para tratar de confirmar su estado de salud.

“La intención es únicamente saber que se encuentra bien y transmitir esa tranquilidad a quienes, desde Argentina, están preocupados por su situación“, señalaron desde la emisora.

María Victoria Patrignani, mamá de Gonzalo Galván.

Si bien no había información que indicase que el psicólogo estuviera entre las víctimas o las personas afectadas por el terremoto, no estaba siendo posible establecer comunicación con él en las horas posteriores al movimiento telúrico.

Horas después, “La Decana de la Patagonia”, habló en exclusiva con Gonzalo Galván, quien contó cómo vivió el terremoto de magnitud 7,4.

“Ese día sentí el terremoto, una pequeña réplica, mínima, son 20 o 40 segundos de que uno hace un movimiento de vaivén con el piso. A mí no me afectó, a mi hija tampoco le afectó, vivimos lejos. Simplemente sentimos un pequeño movimiento en el edificio, pero no pasó absolutamente nada. Lo grave está en la zona de Pereira, en la zona de Cali, en la zona del Chocó, en Quibdó precisamente, en Medellín también, ahí sí la cosa está muy grave”, manifestó en Radio LU12 AM680 el profesional que reside en Montería y ya lleva casi 13 años viviendo en Colombia.

“Vivo a cientos de kilómetros de donde estuvo el epicentro del terremoto. Desde el minuto uno mi familia supo que yo estaba bien, y mis principales amigos también”, señaló y sobre cómo se gestó la intranquilidad que embargó primero a los cercanos y luego a la comunidad en general, explicó que “surge a raíz de la preocupación de alguien que intentó contactarme, por lo que vio en las noticias del terremoto, a través de la red social de Facebook. Es una red social que la tengo solamente por un tema laboral. Se preocupó, dio la alarma, entonces empezó un medio, siguió otro medio. Uno de mis familiares que había sido cónsul aquí en Colombia también se preocupó y dio la alarma”.

La repercusión de su búsqueda que inició en el diario La Opinión Austral de Santa Cruz y trascendió a los medios nacionales e internacionales, lo tomó por sorpresa. “Me acabo de enterar hace una hora de que estaba en la etapa de los periódicos de Argentina y de Colombia”, comentó.

“Es un shock y también es un calorcito al alma, yo nunca olvido Santa Cruz, he trabajado por todo Santa Cruz, con la universidad, atendiendo muchos pacientes a lo largo de mucho tiempo, con el tema de trauma y adicciones, tengo muchos amigos, con los que frecuentemente hablo. Así que es un shock por un lado, pero por otro lado también es un abracito al alma, tanta gente que uno ha conocido, tantos amigos, tanto cariño, se agradece siempre”, expresó el profesional que se crio y creció en Las Heras.

“Aprovecho para mandar un gran saludo a toda la gente de Las Heras, siempre los llevo en el corazón y en el recuerdo”, agregó.

Las consecuencias

Ya se han registrado más de 200 muertos y cientos de heridos como consecuencia del desastre natural. Sobre lo que implica la tragedia, manifestó: “Soy psicólogo de adicciones, hace más de 20 años, y de trauma, trabajo con desastres naturales y todo tipo de trauma y esto es un golpe muy duro no solamente para las personas afectadas de manera directa, sino para las familias, los amigos, se colapsan los servicios. Tengo amigos médicos que están trabajando en los servicios de salud”.

“Esto es algo que inicia ahora pero no termina hasta dentro de mucho tiempo, con secuelas psicológicas, con secuelas físicas, con un miedo casi que permanente a que esto vuelva a suceder, es una situación muy grave”, cerró.