A cuatro días de iniciarse el nuevo año, este domingo 4 de enero de 2026, a las 11:09 horas, se produjo el primer nacimiento del 2026 en la ciudad de Las Heras. En el Hospital Distrital Benigno Fernández, y mediante parto normal, nació Catriel, con un peso de 3,15 kilogramos y una talla de 47 centímetros.

El recién nacido es hijo de Ariela Verdugo y su llegada marcó el primer nacimiento del año en la localidad, en una jornada significativa para la comunidad.

El parto fue asistido por el equipo de salud integrado por la Dra. Norali Bobadilla, la Dra. Andrea Cáceres, el obstetra Juan Roldán, y los enfermeros Cinthia Bernal y Héctor Inostroza, quienes acompañaron el procedimiento con profesionalismo y compromiso.

Desde la institución felicitaron a la mamá y a su familia por este momento tan especial y destacaron el trabajo del personal sanitario.

