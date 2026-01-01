Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la Capital de la Provincia el primer bebé nacido este 2026 fue en la clínica Medisur y sus padres le pusieron como nombre Mariano. Así lo dio a conocer el Dr. Ariel Varela, flamante tío de la criatura que nació por cesárea.

“Hoy, en este año 2026, es un día muy especial para nuestra familia y para nuestra ciudad”, comentó el reconocido médico a través de una publicación en la red social Facebook.

“Queremos darle la bienvenida a Mariano Varela, mi querido sobrino, que llega a este mundo trayendo esperanza, alegría y un nuevo comienzo”, señaló.

“Mariano tiene, además, un significado muy especial: es el primer bebé nacido en este nuevo tiempo, en el año 2026, en la capital de Santa Cruz, en nuestra querida ciudad de Río Gallegos, marcando un inicio lleno de vida y futuro”, sostuvo.

Asimismo, también felicitó “con todo el corazón” a sus padres, su hermano Martín Varela y su esposa Karen Paredes, por este momento tan único e inolvidable.

“Nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento a todo el equipo de salud del Policlínico Medisur, por el profesionalismo, la calidez y el compromiso con el que acompañaron este nacimiento. ¡Bienvenido, Mariano! Que la vida te reciba siempre con amor, salud y sueños por cumplir”, cerró el comentario.

De esta manera, el otro bebé que llegó al mundo con el inicio de un nuevo año fue Pilar, una niña que nació en el Hospital SAMIC de El Calafate con 40 semanas de gestación y que sería la primera en toda la provincia.

Hospital Regional Río Gallegos

En tanto, según pudo conocer La Opinión Austral, por la tarde de este jueves fue el primer nacimiento en el Hospital Regional Río Gallegos: una niña llamada Olivia, quien pesó 2,890 gramos.

Con respecto a la zona norte provincial, no hubo nacimientos en los hospitales de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras.