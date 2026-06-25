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Un importante procedimiento judicial se llevó adelante en las últimas horas en la ciudad de Las Heras, donde efectivos de la División de Investigaciones (DDI) concretaron un allanamiento ordenado por la Justicia en el marco de una causa relacionada con una presunta infracción al artículo 128 del Código Penal Argentino, norma que contempla delitos vinculados al material de abuso sexual infantil.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 local y se desarrolló en una vivienda de esta localidad, donde los investigadores buscaban elementos que pudieran aportar información relevante para el avance de la pesquisa.

Según informaron fuentes policiales, el operativo arrojó resultados positivos, permitiendo el secuestro de diversos dispositivos tecnológicos y otros elementos considerados de interés para la causa.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que, durante la diligencia, los efectivos procedieron al secuestro de una notebook, una tablet, una cámara fotográfica y varios teléfonos celulares, además de tarjetas SIM pertenecientes a diferentes compañías telefónicas.

Los dispositivos serán sometidos a pericias informáticas especializadas con el objetivo de analizar su contenido y determinar si contienen información vinculada a los hechos que se investigan.

Los especialistas deberán ahora realizar un exhaustivo trabajo técnico para recuperar, analizar y preservar la información que pueda resultar de interés para la investigación judicial.

Además de los equipos tecnológicos, durante el allanamiento fueron halladas y secuestradas municiones de diversos calibres, cuyo origen y situación legal también serán objeto de análisis por parte de las autoridades competentes.

Si bien la investigación principal está vinculada a la presunta infracción al artículo 128 del Código Penal, el hallazgo de este material fue incorporado a las actuaciones para determinar si guarda relación con otros posibles delitos o irregularidades. La presencia de este tipo de elementos motivó la correspondiente intervención policial y judicial para su resguardo y posterior evaluación pericial.

Finalizado el procedimiento, los efectivos dieron cumplimiento a las directivas impartidas por el magistrado interviniente. En ese marco, el morador de la vivienda fue debidamente identificado y quedó a disposición de la Justicia, fijando domicilio mientras avanza la causa.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles respecto del contenido de la investigación, debido al carácter sensible de este tipo de expedientes y a la necesidad de preservar el desarrollo de las actuaciones judiciales.