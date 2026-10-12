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La comunidad de la localidad de Las Heras no sale de la conmoción tras el incendio ocurrido el domingo 11 de octubre que le arrebató la vida a una joven de tan solo 22 años y dejó internado en terapia intensiva a su novio de 24. La situación tuvo lugar en un departamento de material mixto situado en la parte posterior de una propiedad sobre la calle Alem al 558.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 12 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

La víctima fue identificada como Carla Martina Ríos Fernández, quien se desempeñaba en Guardia Urbana Municipal de la ciudad, era conocida y querida por brindar ayuda a mascotas rescatadas. De hecho, tenía gatos en su casa que perdieron la vida a causa del incendio y fueron hallados por la Policía de Santa Cruz.

El subcomisario Ángel Sánchez, jefe de la Comisaría Primera, confirmó el fallecimiento de la mujer y brindó declaraciones que causaron dolor en los vecinos y vecinas: Los efectivos no podían subir dado a “escasa visibilidad y el fuego en la escalera” y quedaron profundamente afectados por escuchar a la joven con vida y gritando por ayuda.

Carla Martina Ríos Fernández sonriente en la foto de perfil de su Facebook.

Asimismo, mencionó que el novio de la víctima fue encontrado fuera del inmueble, con dificultades para respirar y asistido por vecinos, tras un llamado al 911 que alertó sobre el fuego. Inmediatamente fue trasladado al hospital distrital, donde quedó internado con

Tras la alerta por el incendio, en el lugar intervino la Comisaría Primera, la División Cuartel 11° de Bomberos, personal del hospital y el Gabinete Criminalístico. La investigación está a cargo del Juzgado Penal y Juvenil Nº 1.

Ángel Sánchez, jefe de la Unidad Primera de Policía de Las Heras. Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral.

Una triste despedida

Desde la organización Sanando Huellitas, que se dedica al rescate de perros y gatos, expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Carla Martina Ríos Fernández, la joven de 22 años que se desempeñaba en la Guardia Urbana Municipal.

Agradecieron a Martina por haber brindado espacio para animales rescatados, por adoptar y por colaborar con quienes se dedicaban a ayudarlos. “Hoy uno de tus bebés está conmigo, prometo cuidar de su vida como vos lo hacías y darle el amor que necesita”, expresaron.

El joven de 24 años permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, en el Hospital Distrital Las Heras. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La organización también recordó a Carmen (una gata) y a otros gatos que murieron en el incendio junto a Martina, y deseó que “sigan juntos” en su despedida.

Un dato que conmociona

De acuerdo a lo que comentó la madre del joven que se encuentra internado en el hospital distrital a La Opinión Austral, la pareja llevaba ocho años de relación y atravesaban “un buen momento”. Muy afligida por el presente de su hijo, la mujer comentó que el incendio “fue un accidente“.

El joven se encuentra alojado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del centro de salud lasherense. Su progenitora le indicó a este medio que su hijo “está quemado por dentro” y manifestó que este lunes 12 iban a conocer el parte médico. El joven permanece bajo custodia policial, aunque no está detenido.

Personal policial, Bomberos y peritos de Criminalística trabajaron en el departamento de Las Heras donde murió Carla Fernández. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por otro lado, fuentes relacionadas a la investigación le indicaron a LOA que ambos jóvenes se conocen desde muy chicos y que, si bien, se habían distanciado en alguna oportunidad, luego volvieron a encontrarse y pudieron mantener una buena relación. Sin embargo, un dato llamativo para la investigación es que ambos estaban bajo tratamiento psicológico.

La investigación está bajo un fuerte hermetismo por parte de la Policía de Santa Cruz y la Justicia. Lo que se busca establecer, en un principio, es determinar la causa del incendio. “¿Fue accidental o provocado?“, es la pregunta que se escucha en cada esquina de la localidad de Las Heras.