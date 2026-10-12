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La muerte de Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años, generó una profunda conmoción en Las Heras. Agrupaciones proteccionistas y rescatistas de animales la despidieron con mensajes de dolor y recordaron su compromiso con los animales abandonados, a los que brindaba tránsito, adoptaba y ayudaba a recuperar. En el incendio también murieron la mayoría de sus gatos y una de sus perras, mientras que un felino sobrevivió con graves quemaduras.

A través de las redes sociales, integrantes de Patitas Callejeras LH y Sanando Huellitas expresaron sus condolencias a la familia y destacaron la solidaridad de Martina, conocida por abrir las puertas de su hogar a animales rescatados que necesitaban una oportunidad. “Una personita llena de luz, siempre ayudándolos, brindando tránsito y adoptando”, publicó el grupo Patitas Callejeras LH en sus redes sociales.

Por su parte, desde Sanando Huellitas compartieron un mensaje de despedida en el que agradecieron la ayuda que la joven les brindó en distintas oportunidades: “Gracias por las veces que ayudaste con un espacio para los rescatados, por adoptar, por ayudar”. Florencia Fuentes, integrante de dicha agrupación, contó que tiene bajo su cuidado al gato que sobrevivió al incendio y se comprometió a acompañarlo durante su recuperación. “Hoy uno de tus bebés está conmigo, prometo cuidar de su vida como vos lo hacías y darle el amor que necesita”, manifestó.

El recuerdo de una rescatista y el compromiso con los animales

Las publicaciones recibieron numerosos comentarios de vecinos que conocieron a Martina y compartieron su tristeza por la pérdida. Entre ellos, “Ale” Agostini recordó especialmente la adopción de Carmen, la perra que había encontrado un hogar junto a la joven.

“Tristeza por esta noticia, se nos fue una luchadora por la vida de los animalitos, una hermosa personita ‘Martu’, que tuve el placer de conocer cuando decidió adoptar a ‘Carmencita’. Fue feliz durante todo este tiempo, fueron felices juntas”, escribió. Y agregó: “Se fueron juntas, pero sé que desde donde estén cuidarán de todos los animalitos. Descansa en paz, Martu hermosa”.

Otros mensajes destacaron su bondad y el amor que sentía por sus mascotas. “Dios nos dé consuelo para sobrellevar tu partida, pequeña. Honraremos tu memoria recordándote siempre llena de luz, bondad y el amor incondicional a tus mascotas. Hasta siempre, Martu Ríos”, expresó Alicia Jara.

Qué dice el parte médico del novio de la joven fallecida

El siniestro ocurrió el domingo 11 de octubre, alrededor de las 15, en un departamento ubicado en la parte posterior de una propiedad de la calle Alem al 558, entre Malvinas y Primero de Mayo. Como consecuencia del fuego, murieron Martina, de 22 años, y la mayoría de sus animales. En tanto, su pareja, Enzo Acosta, de 24 años, permanece internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital de Las Heras, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.

Según la información que recibió su madre del equipo médico, el joven presenta compromiso de la vía respiratoria a la altura de la faringe y la laringe, aunque sus pulmones no estarían comprometidos. Los profesionales aguardan su evolución durante las próximas 72 horas, un período clave para evaluar su respuesta al tratamiento. El próximo parte médico está previsto para el martes 13 de octubre al mediodía.

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