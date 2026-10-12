Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La localidad de Las Heras atraviesa horas de profundo dolor tras el incendio fatal que se desató en una vivienda y terminó con la vida de Carla Martina Ríos Fernández, una joven de 22 años muy conocida en la comunidad por su trabajo en la Guardia Urbana y su compromiso con la protección de los animales.

El siniestro ocurrió durante la tarde del domingo 11 de octubre del corriente año en una casa de dos plantas situada en inmediaciones de las calles Alem y Primero de Mayo, conoció La Opinión Austral. El fuego avanzó rápidamente por el inmueble y dejó a dos jóvenes atrapados en una situación desesperante que rápidamente tomó repercusión.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 12 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Mientras un joven, pareja de la víctima, logró salir de la vivienda con dificultades para respirar, la chica quedó en el interior, imposibilitada de escapar y posteriormente fue encontrada sin vida. Los vecinos de la zona intervinieron y asistieron al joven mientras aguardaban la llegada de la ambulancia para su traslado al hospital distrital.

La dramática secuencia movilizó a personal policial, bomberos y vecinos, que intentaron colaborar en medio de una situación extremadamente compleja. El operativo se extendió durante varias horas y dejó, además de las consecuencias humanas, importantes daños materiales y la pérdida de varios animales que se encontraban dentro de la propiedad.

Carla Martina Ríos Fernández sonriente en la foto de perfil de su Facebook.

El parte médico del joven internado y el reclamo de la gente

El hombre de 24 años que logró salir de la vivienda fue trasladado al centro de salud local, donde quedó internado debido a la gravedad de su estado. Según la información brindada por el jefe policial, hasta la tarde-noche del domingo el paciente permanecía con asistencia respiratoria mecánica y todavía no se encontraba fuera de peligro.

Recientemente, La Opinión Austral conoció que el chico se llama Enzo Acosta y su estado de salud continúa siendo crítico y de pronóstico reservado este lunes 12 de octubre. El joven permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de Las Heras, luego del incendio fatal.

Según informó su madre tras recibir el parte médico, el paciente presenta compromiso de la vía respiratoria a la altura de la faringe y la laringe. Sin embargo, señaló que los pulmones no se encuentran comprometidos. El equipo médico aguarda su evolución durante las próximas 72 horas y el próximo parte médico está previsto para mañana al mediodía.

El joven de 24 años permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, en el Hospital Distrital Las Heras. Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral.

En medio de la preocupación por la salud de su hijo y del profundo dolor por la muerte de Martina, la mujer manifestó nuevamente que se trató de un accidente fatal y recordó el vínculo que mantenían los jóvenes. “No sé cómo va a seguir la vida de mi hijo sin Carla. Ellos se amaban, se cuidaban mutuamente”, expresó a este medio.

Además, sostuvo que nunca había advertido signos de violencia entre la pareja y remarcó el amor que se tenían. La madre decidió no brindar una entrevista periodística por el momento, debido a la gran cantidad de mensajes que recibe y a su intención de no contribuir a la circulación de versiones que considera falsas.

La vivienda ubicada sobre la calle Alem, en Las Heras, donde este domingo se registró un incendio que provocó la muerte de Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo con lo relatado por la madre del joven, el inmueble tenía una importante presencia de madera en su interior. Tanto el piso como la escalera que comunicaba la planta baja con la habitación superior eran de ese material. “Todo era madera adentro, no quedó nada”, describió al referirse a las condiciones en las que quedó la casa tras el avance de las llamas que imposibilitaron la llegada de la Policía.

El dramático testimonio del jefe policial

En diálogo con el periodista Jorge Bilbao del Grupo La Opinión Austral, el jefe de la Comisaría Primera, Ángel Sánchez, describió las circunstancias en las que se desarrolló el procedimiento tras el aviso al 911. El funcionario explicó que los efectivos policiales que llegaron inicialmente al lugar intentaron acceder a la planta superior, pero el fuego que afectaba la escalera y la falta de visibilidad les impidieron avanzar.

En ese contexto, relató que los policías escucharon los gritos de la joven, que todavía se encontraba con vida, mientras intentaban encontrar una manera de llegar hasta ella para rescatarla del fuego. Mencionó que el personal que trabajó en el lugar “quedó muy afectado“.

Ángel Sánchez, jefe de la Unidad Primera de Policía de Las Heras. Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral.

Frente a esa situación, el policía manifestó que los efectivos se mojaron completamente los uniformes con agua e intentaron nuevamente avanzar hacia el sector afectado. Sin embargo, las condiciones del incendio hicieron imposible concretar el ingreso por la escalera y el rescate de la mujer.

Bomberos estuvo presente en el lugar. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Quién era Carla Martínez, la joven que murió en el incendio

El fallecimiento de la joven generó una profunda conmoción entre compañeros de trabajo, vecinos y personas que compartían con ella actividades vinculadas con la vida social de la localidad.

Durante la cobertura, Bilbao señaló que ambas familias son conocidas en la comunidad y que, desde las primeras horas posteriores al incendio, numerosos vecinos se acercaron a la zona para conocer lo sucedido y acompañar a los allegados de los jóvenes.

En las redes sociales, referentes y espacios vinculados con esa actividad expresaron su dolor por la pérdida y recordaron la relación que la joven tenía con los animales que rescataba y ayudaba.

El incendio provocó además una importante pérdida de animales que se encontraban dentro de la vivienda. Según lo informado durante la cobertura periodística y el testimonio del jefe policial, al llegar al lugar los efectivos encontraron varios gatos afectados por las llamas. Algunos presentaban quemaduras de extrema gravedad.

También se indicó que había perros de mayor tamaño en el patio de la propiedad, algunos de los cuales habrían logrado sobrevivir y quedaron bajo el cuidado de personas vinculadas con la protección animal.

Personal policial, Bomberos y peritos de Criminalística trabajaron en el departamento de Las Heras donde murió Carla Fernández. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La investigación busca determinar cómo comenzó el incendio

Mientras la comunidad intenta asimilar las consecuencias del episodio, las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro.

Durante el domingo, personal de Bomberos de la provincia de Santa Cruz, con intervención de efectivos de Caleta Olivia y otros equipos, junto con la Policía, desarrolló tareas en el lugar durante varias horas.

Personal de Bomberos trabajando en la vivienda incendiada. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Según relató Bilbao, los trabajos continuaron hasta las últimas horas de la jornada. Cerca de las 20, todavía se realizaban tareas vinculadas con el procedimiento y las actuaciones correspondientes en la vivienda siniestrada.

Una vez controlado el incendio y asegurada la vivienda, el lugar quedó en condiciones para el trabajo del Gabinete Criminalístico, que trabajó arduamente para reunir elementos y poder lograr reconstruir lo sucedido.

La causa del incendio deberá surgir de las pericias y de las actuaciones de los organismos competentes. De acuerdo con lo señalado, la Superintendencia de Bomberos será la encargada de comunicar los resultados correspondientes, aunque hay hermetismo en la investigación.

La entrega del cuerpo y la espera de los familiares

Otro de los aspectos que mantenía en vilo a los familiares era la entrega del cuerpo de la joven. Sobre esto, Bilbao indicó que los restos todavía no habían sido entregados a sus allegados y que se esperaba que durante la jornada pudieran avanzar los procedimientos correspondientes.

La joven fallecida en el incendio ocurrido en un departamento de la calle Alem.

El incendio fatal dejó una escena devastadora y a las consecuencias se suman la muerte de varios animales, el impacto emocional sobre los familiares y el difícil momento que atraviesan los efectivos policiales y bomberos que participaron del operativo.

Sin embargo, todavía quedan preguntas fundamentales por responder. Las pericias deberán establecer cómo se inició el incendio, qué factores contribuyeron a su propagación y cuáles fueron las circunstancias que impidieron que la joven pudiera escapar.