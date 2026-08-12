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La noticia del terremoto que sacudió Colombia generó preocupación en María Victoria Patrignani. Su hijo, Gonzalo Galván, vive desde hace años en ese país y, tras conocerse el sismo, la mujer intentó comunicarse con él sin obtener respuesta.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 12 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

En medio de la incertidumbre, familiares y amigos se comunicaron este martes con el periodista Jorge Bilbao, en la radio FM 92.1 Las Heras del Grupo La Opinión Austral para contar lo que estaba ocurriendo y buscar información sobre su hijo. La preocupación no se debía a que supiera que Gonzalo se encontraba en la zona directamente afectada por el terremoto, sino a la imposibilidad de establecer contacto con él.

La historia tuvo este miércoles el desenlace esperado. María Victoria Patrignani confirmó a La Opinión Austral, que pudo saber de Gonzalo y llevó tranquilidad: su hijo está bien.

La falta de comunicación tenía una explicación

En diálogo con La mañana de Lu12, por radio LU12 AM680 de Río Gallegos, María Victoria contó que, cuando se enteró del terremoto, lo primero que hizo fue intentar comunicarse con su hijo.

“En principio me preocupé porque no sabía en qué zona había sido el terremoto. Entonces, inmediatamente lo llamé y se aclaró todo el asunto”, explicó.

Gonzalo no vive en la zona donde se registró el terremoto. Su residencia está en Montería, al norte de Colombia, lejos del área más afectada.

Según relató su mamá, cuando logró hablar con él, Gonzalo le contó que había sentido el movimiento sísmico, aunque de manera muy leve.

“Me dijo el día que yo lo llamé que se sintió cierto temblor, pero muy suave, muy poco”, relató.

La razón por la que posteriormente volvió a ser difícil comunicarse con él también quedó aclarada. Gonzalo se encuentra de viaje y actualmente está en una zona donde no tiene cobertura.

“Ahora no contesta porque está de viaje y está en una zona donde no tiene cobertura. Es por eso que no contesta”, explicó María Victoria.

Gonzalo Galván, un reconocido psicólogo que vivió y desarrolló parte de su carrera profesional en Las Heras.

Casi una década en Colombia

El santacruceño lleva aproximadamente entre nueve y diez años viviendo en Colombia, donde trabaja y desarrolló gran parte de su vida adulta.

Antes de radicarse en ese país, Gonzalo vivió durante muchos años en Las Heras, localidad donde también residió su familia durante casi tres décadas.

María Victoria recordó que su hijo se fue de Santa Cruz para estudiar. Después regresó durante un tiempo a Las Heras, donde también trabajó, hasta que finalmente volvió a marcharse.

“Después se fue a estudiar y bueno, después ya no volvió. Volvió un tiempo, trabajó un tiempo en Las Heras y después ya se fue”, recordó.

Pese a la distancia, el vínculo con su familia se mantiene intacto. Gonzalo suele regresar a la Argentina para visitar a su mamá.

“Viene seguido, es más, en junio fue mi cumpleaños y me cayó de sorpresa”, contó María Victoria.

Una familia repartida por el mundo

Gonzalo no es el único hijo de María Victoria que vive lejos de la Argentina. Su hija, María Soledad, actualmente reside en Australia.

La mujer también atravesó distintos lugares después de dejar Las Heras. Tras la jubilación de su esposo, la familia se trasladó primero a El Bolsón y posteriormente ella se radicó en Entre Ríos.

Actualmente vive en un campo de esa provincia.

Sin embargo, hay un lugar que mantiene un significado especial para ella: Las Heras.

“Para mí Las Heras es mi pueblo”

Durante la entrevista, María Victoria habló con especial cariño de la localidad santacruceña donde vivió durante décadas.

“Honestamente, para mí Las Heras es mi pueblo”, afirmó.

La mujer explicó que allí construyó numerosas amistades y que pasó buena parte de su vida.

“Viví más tiempo de mi vida en Las Heras que en mi pueblo. Entonces, la verdad que lo extraño y lo quiero mucho y es probable que vuelva a vivir a Las Heras”, expresó.

Su vínculo con la localidad volvió a quedar demostrado durante las últimas horas. Después de conocerse la preocupación por Gonzalo, recibió llamados de numerosos amigos y conocidos que querían saber cómo estaba la familia.

“Me ha llamado muchísima gente de Las Heras. Un cariño enorme para todo el mundo porque la verdad que amo Las Heras”, concluyó.