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El martes 17 de noviembre se cumplen tres meses del crimen de Gimena Extremador en la localidad de Las Heras. La familia de la joven va a realizar una suelta de globos en la plaza Bicentenario (pirámides)que se encuentra ubicada sobre la intersección de las calles 9 de julio y 25 de Mayo. La convocatoria es a las 17 horas.

Gabriela Extremador, madre de la víctima, y Nadia Zambrano, amiga de la familia, invitaron a la comunidad a que se sumen a ellas. “Entendemos que todos tienen su agenda ocupada, pero también entendemos que sin ustedes tal vez esto no se hubiera logrado que hoy la justicia escuche a esta madre”, dijo Nadia.

Gimena Extremador (Der.), asesinada de 32 puñaladas el 17 de noviembre de 2023, junto a su madre.

La mamá de Gimena comentó: “Vamos a seguir en la lucha para que haya pronta fecha para un juicio, no sé cuándo va a ser, pero tenemos que seguir peleándola”. Y sostuvo que es muy importante que haya justicia porque es dejar un claro mensaje para el pueblo, “en especial a todos los hombres, que si vos matás no podes quedarte con que no vas a tener este un castigo”.

El expastor Nelson Ezequiel Saldivia, único detenido por el femicidio de Gimena Extremador.

Prorrogaron la prisión de Nelson Saldivia

El 13 de noviembre, la Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Caleta Olivia, resolvió prorrogar por seis meses la prisión preventiva del expastor detenido por el homicidio de Gimena. La medida regirá hasta el 14 de mayo de 2027. Los jueces Juan Pablo Olivera y Mario Albarrán consideraron que persisten los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Gabriela Extremador se presentó en la Cámara Criminal de Caleta Olivia y habló con el juez Mario Albarrán. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante la audiencia, el fiscal de Cámara Carlos Rearte y la defensa pidieron que Saldivia recuperara la libertad, a pocos días de que cumpliera tres años detenido. El abogado querellante, Alberto Luciani, se opuso y solicitó que continuara en prisión preventiva. Entre sus argumentos mencionó un presunto intento de fuga al momento de la detención, la posibilidad de que el acusado intimidara a testigos y la gravedad del delito que se le atribuye, que prevé una eventual pena de prisión perpetua.

Asimismo, el tribunal también tuvo en cuenta que aún faltan medidas de prueba antes de avanzar al juicio oral. La resolución no modifica la situación procesal de Saldivia, quien continúa imputado y amparado por el principio de presunción de inocencia.

Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 1 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

El expediente tuvo demoras, en abril de 2026 se declaró nulo el primer requerimiento de elevación a juicio, luego de una impugnación del fiscal de Cámara. La causa volvió al Juzgado de Instrucción de Las Heras para corregir el trámite y regresó a la Cámara el 5 de junio.

El 28 de julio, la Fiscalía pidió una instrucción suplementaria para incorporar nuevas pruebas, solicitud a la que se sumó la querella. Entre las medidas pendientes hay pericias scopométricas y mecánicas, para las que todavía debe reunirse material solicitado a distintas dependencias y al Laboratorio Regional Forense.

El crimen de Gimena Extremador

El cuerpo de Gimena fue encontrado cerca de las 7.30 del 17 de noviembre de 2023, en una calle de tierra del barrio El Calafate, en un sector periférico de Las Heras por un vecino que pasaba por el lugar. La primera cobertura de La Opinión Austral describió que la joven estaba ensangrentada, que su brazo izquierdo estaba casi desprendido y que los investigadores contabilizaron más de 30 heridas punzocortantes.

Gabriela Extremador estuvo presente en la marcha de “Basta de femicidios”. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde el comienzo, la pesquisa se concentró, entre otras medidas, en el entorno cercano de Gimena y en las cámaras de seguridad de la zona. Saldivia, expastor evangélico que vivía a pocos metros del lugar del hallazgo, quedó bajo investigación. Según la información publicada entonces, vecinos dijeron haber visto a ambos cerca del sector durante la madrugada.

Saldivia fue demorado cerca del mediodía, en su vivienda. El hombre estaba nervioso, alterado y había cerrado el portón con candado al advertir la presencia de vehículos policiales en la zona. En su poder tenía dos bolsas con ropa mojada, entre ellas prendas íntimas femeninas. Durante el allanamiento, además, se encontraron otras prendas de mujer mojadas, manchas de sangre en el baño y un cuchillo ensangrentado.