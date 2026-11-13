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El miércoles 11, se cumplió un mes desde la muerte de Martina Ríos en la localidad de Las Heras. Hasta el momento están los resultados de la pericia de Bomberos -que indica que el fuero comenzó de manera intencional en el pie de la escalera de madera– y de la autopsia al cuerpo de la víctima -que reveló que la joven murió por inhalación de monóxido de carbono-.

Sin embargo, la expareja de Martina, Enzo Acosta, que se encontraba en la vivienda de la calle Alem, estuvo internado en el Hospital Distrital y es el único sobreviviente del siniestro, no declaró en la causa debido a que no fue imputado. El juez Eduardo Quelín del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 considera que “no cuenta con las pruebas necesarias para avanzar con una calificación.

Martina tenía tan solo 22 años cuando perdió la vida en el incendio de Las Heras.

Aunque la causa fue caratulada como “homicidio calificado“, fuentes judiciales comentaron a La Opinión Austral que “es muy difícil saber qué pasó, en concreto solo hay un informe de Bomberos diciendo que el incendio fue intencional, hay muchas hipótesis pero ninguna puede confirmarse hasta el momento“.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 15 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Desde el Juzgado se está investigando y se pidieron muchas medidas de prueba que llevan su tiempo. “La detención de Acosta es una decisión que tiene que tomar Quelín y, por el momento, el magistrado considera que aún faltan pruebas para imputar un delito tan grave como es un femicidio que tiene pena de prisión perpetua“.

Cintia Fernández habló en Radio Del Plata a más de un mes del incendio fatal que se llevó la vida de su joven hija. Cuestionó a la expareja de su hija, Enzo Acosta y al juez y fiscal Ariel Candia.

Enzo Acosta se encontraba con Martina Ríos el día del incendio y es el único sobreviviente del siniestro. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“Acosta nunca hizo nada porque quería que Martina muera”

En más de 30 días la familia espera conocer un montón de interrogantes que tienen. Según les informaron desde la Justicia, están esperando pericias como el informe completo de la autopsia realizada el cuerpo de la joven y los análisis toxicológicos y de alcohol. “Las primeras pericias determinaron que el incendio había sido intencional y que había sido ocasionado en el pie de la escalera con un encendedor”, comentó la mujer.

El incendio ocurrió alrededor de las 15 horas del domingo 11 de octubre y mató a Martina Ríos. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Sus sospechas recaen sobre Acosta, que estaba en la vivienda con Martina el día del incendio. “Sabemos que fue él, salió totalmente ileso, nosotros lo vimos ese día y no tenía lesiones prácticamente, aunque estuvo internado 15 días”, dijo, y agregó que le vieron marcas en la mano izquierda (es zurdo) y en la cara que “son típicas de las que se le causan a una persona que enciende un fuego, por por la misma llamarada que esto hace“.

“No se le quemaron las pestañas, el pelo, las cejas, los vellos de la piernas, o sea, él estaba en pantalón corto y no tiene ningún tipo de lesiones, estaba descalzo, supuestamente tampoco tiene lesiones. O sea, por eso también sabemos que él nunca intentó hacer nada por Martina porque justamente lo que él quería era que ella muera“.

Bomberos estuvo presente en el lugar del incendio que mató a Martina Ríos. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La mujer contó que el juez que se encuentra a cargo de la causa le dijo que él no podía detener al joven solamente por el pedido de ella, que no estaba siendo objetiva porque es la madre de la víctima y que “tenía que tener en cuenta que Acosta casi muere quemado por intentar salvar a mi hija, cuando es claro que nunca intentó hacer nada“.

Martina rescataba y le daba alojo a perros y gatos abandonados. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Para Fernández, Acosta “se aseguró de que Martina no pudiese bajar ni nadie pudiese subir a ayudarla, porque las primeras personas que pudieron ingresar al domicilio se encontraron con que la escalera ya estaba consumida por completo. Era una escalera grande y por no se consumía en un minuto. Entonces, él se aseguró de que nadie pudiese subir“.

De haberse encontrado consciente, la joven habría hecho hasta lo imposible por salir de la casa que se estaba incendiando. “Si ella hubiese estado consciente, podría haber saltado a la planta baja por más que la escalera no esté, porque no había nada que le impida salir desde ahí. Obviamente que sabemos que que Martina no estaba consciente y por eso no tuvo ningún tipo de reacción“.

La madre de Martina Ríos junto a otros familiares. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Acosta habría acudido a la casa del vecino de al lado, dueño del departamento y había pedido un balde con agua para apagar el fuego. Sin embargo, cuando el señor salió afuera “vio que no era para un balde y que había que llamar a los Bomberos“. “Él llamó para pedir ayuda, intentó entrar y no pudo por la cantidad de humo, llamaba a Martina desde afuera, pero ella no respondía“, manifestó.

Su reclamo al juez Eduardo Quelín

La mamá de Martina contó al fiscal a cargo de la causa, Candia, la recibió cuando ella lo fue a ver y que el juez no la quiso recibir ninguno de los días que fue al Juzgado “porque tiene un montón de cosas y de casos para ver”. “Entiendo que no soy la única persona que reclame algo, que él habitualmente no recibía a la gente, pero soy querellante, soy la mamá y estoy pidiendo respuestas”.

Eduardo Quelín, juez a cargo de la causa.

Fernández contó que la justicia se tomó un mes para leer el expediente de la muerte de su hija y comentó que ella se dio cuenta un día que el juez le dio algunos detalles sobre lo que había pasado ese día. Cuando ella pudo leer el expediente, llegó a la conclusión de que nada de lo que le dijo el magistrado era cierto. “Me dijo que que Martina había muerto en la cama y eso no es real, murió boca arriba en el piso”, dijo.

El fiscal Ariel Candia, dialogó con La Opinión Austral. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Además, se refirió a la madre de Acosta. “Es muy conocida en Las Heras, tiene un cargo político en la Municipalidad y no sé por qué motivo tendrían tanta influencia como para como para poder manipular este tipo de cosas”, dijo la madre de Martina y agregó que “me han contado un montón de cosas y evidentemente hay una amistad o lo que fuese“.

Ante la falta de avances en la investigación, el abogado querellante de la familia, Alberto Luciani, pidió el apartamiento del juez Quelín y el fiscal Candia. “Por lo que sabemos es de parte de los dos lados donde donde hay vínculos, así que ya lo pedimos, yo necesito que la causa de mi hija avance y evidentemente ellos están poniendo demasiadas trabas”.

Cintia Fernández, madre de Martina Ríos, durante la suelta de globos en domingo 8, día en que la joven habría cumplido 23 años. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El día del incendio, Fernández intentó comunicarse con la familia de Acosta porque pensaba que él también había sufrido lesiones por el incendio. Sin embargo, no recibió respuestas y fue testigo de cómo la madre del joven de 24 años llegaba al lugar: “Ella sí pudo ingresar porque acá la conoce todo el mundo y la dejaron entrar, le comunicaron que Martina había muerto, pero no me dijo nada y se fue“.

Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 16 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Finalmente, la madre de Martina pidió “espero que en algún momento la Justicia cambie, no sé si tengo que perder las esperanzas, pero no quiero que empiece la feria y que este chico siga en la calle y lo tengamos que cruzar, no es justo para nadie tener que convivir con este tipo de personas, porque es un asesino”.

“Yo lo conozco a él desde hace mucho tiempo y ya no espero nada de él, ni tampoco de su familia, porque creo que una persona que es capaz de hacer lo que ha hecho él también influye mucho en cómo ha sido criado, en qué valores le inculcaron, en qué tipo de familia tuvo y qué es lo que vivió todos los días de su vida“, cerró.,