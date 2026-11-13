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La Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Caleta Olivia, resolvió este viernes 13 de noviembre prorrogar por otros seis meses la prisión preventiva de Nelson Ezequiel Saldivia, único detenido por el homicidio de Gimena Extremador, ocurrido el 17 de noviembre de 2023 en Las Heras.

La medida comenzará a regir el 14 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 14 de mayo de 2027. La resolución fue firmada por los jueces de Cámara Juan Pablo Olivera y Mario A. Albarracín, quienes consideraron que todavía existen motivos para mantener la detención mientras avanza el proceso.

Durante la audiencia, el fiscal de Cámara Carlos Rearte y la defensa de Saldivia solicitaron que recuperara la libertad. El planteo se produjo a pocos días de que el acusado cumpliera tres años detenido. En cambio, el abogado querellante Alberto Luciani pidió que continuara en prisión preventiva.

Entre los argumentos para sostener la medida, la querella mencionó el presunto intento de fuga de Saldivia al momento de su detención, cuando habría sido encontrado con bolsos de ropa. También planteó la posibilidad de que pudiera intimidar a testigos y señaló la gravedad del delito que se le atribuye, que contempla una eventual pena de prisión perpetua.

Al analizar los planteos, el tribunal entendió que persisten los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Asimismo, consideró la complejidad de la causa y la necesidad de completar medidas probatorias antes de avanzar con el debate oral. No obstante, la resolución mantiene la condición de imputado de Saldivia, quien conserva el principio de presunción de inocencia.

Gimena Extremador era madre de tres hijos y fue asesinada a puñaladas.

Las pericias pendientes y el camino al juicio

En la resolución, los jueces repasaron las demoras que atravesó el expediente. El primer requerimiento de elevación a juicio fue declarado nulo en abril de 2026, luego de una impugnación del fiscal de Cámara. La causa regresó entonces al Juzgado de Instrucción de Las Heras para corregir ese trámite.

Una vez subsanado, el expediente volvió a la Cámara el 5 de junio. Sin embargo, el 28 de julio la Fiscalía solicitó una instrucción suplementaria para incorporar nuevas medidas de prueba, pedido al que también adhirió la querella.

Entre las diligencias pendientes se encuentran pericias scopométricas y mecánicas relacionadas con el hecho. Para realizarlas, todavía debe reunirse material solicitado al Juzgado de Instrucción, a la División de Investigaciones de Las Heras, al Gabinete Criminalístico de Pico Truncado y al Laboratorio Regional Forense.

El tribunal consideró que esas medidas deben completarse para avanzar hacia el juicio oral y dispuso la prórroga de la prisión preventiva por seis meses, período durante el cual deberán impulsarse las actuaciones necesarias para concretarlo.

El crimen de Gimena Extremador

Gimena Extremador tenía 29 años y era madre de tres hijos. Fue asesinada el 17 de noviembre de 2023 en Las Heras. Por el hecho, Saldivia fue procesado con prisión preventiva como presunto autor del delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía, previsto en el artículo 80, inciso 2°, del Código Penal. El acusado permanece detenido desde la fecha del crimen. La causa todavía no llegó a juicio oral.

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