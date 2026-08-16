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La Cámara en lo Criminal y Correccional de Caleta Olivia resolvió condenar a Mauricio Rubén Esteban, de 50 años, a 12 años de prisión efectiva por el homicidio de Brian Patricio Bustos, conocido como “Polaquito”, ocurrido en la ciudad de Las Heras el 13 de agosto de 2024.

La sentencia determinó que Esteban fue autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, contemplado en los artículos 79 y 45 del Código Penal, por la muerte de Bustos, de 31 años.

Según indicó el portal de noticias Periódico Las Heras, el tribunal consideró acreditado durante el debate que el acusado actuó con intención de causar la muerte y descartó, de esta manera, que se tratara de un episodio accidental derivado exclusivamente de una pelea. La secuencia reconstruida en el fallo ubicó el desenlace fatal en el marco de una violenta discusión que incluyó amenazas, un forcejeo y una agresión con un arma blanca.

Brian “el Polaquito” Bustos tenía 31 años de edad. FOTO. LA OPINIÓN AUSTRAL

En el mismo pronunciamiento, los magistrados determinaron que no se encontraron pruebas suficientes para acreditar la autoría o participación de HR Alvez, quien había llegado al juicio detenido. Por esa razón, su situación procesal tuvo un desenlace diferente al de Esteban.

Tal como lo informó La Opinión Austral en su momento, el episodio que terminó con la vida de Bustos estuvo precedido por un intercambio de amenazas entre la víctima y los involucrados.

Dentro de esa secuencia, el fallo atribuyó a Esteban expresiones amenazantes dirigidas hacia Bustos, entre ellas: “te voy a matar y cagar a puñaladas”.

La discusión fue elevando su nivel de violencia hasta derivar en un forcejeo. Fue durante ese enfrentamiento cuando Bustos recibió una herida punzocortante en la zona del tórax, a la altura de la quinta costilla izquierda.

Mauricio Esteban, condenado a 12 años de prisión. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La víctima quedó gravemente herida y poco después fue encontrada por efectivos policiales en el acceso a una vivienda ubicada en la esquina de las calles O’Higgins y Calafate. El escenario era particularmente dramático: Bustos se encontraba tendido en el suelo, en medio de un charco de sangre.

La asistencia de vecinos y posteriormente la intervención de la Policía permitieron trasladarlo de urgencia al Hospital Distrital de Las Heras. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el hombre murió horas después como consecuencia de las heridas sufridas.

Uno de los puntos centrales analizados durante el juicio fue determinar cuál había sido la intención del acusado al momento de la agresión.

La Cámara entendió que la evidencia incorporada durante el debate permitía establecer que existió una intención dirigida a causar la muerte de Bustos. Por esa razón, el hecho fue encuadrado como homicidio simple, previsto en el artículo 79 del Código Penal.

El lugar donde comenzó el desenlace fatal

La esquina de O’Higgins y Calafate quedó vinculada al caso desde el momento en que Bustos fue encontrado gravemente herido. Según la información incorporada al expediente, la Policía llegó hasta el sector y encontró al hombre tendido en el acceso a la vivienda, rodeado de sangre.

Otra de las casas allanadas por el caso y un móvil afuera de la misma. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El estado de la víctima demandó una respuesta inmediata. Bustos fue trasladado de urgencia al Hospital Distrital, donde recibió asistencia médica. Sin embargo, la gravedad de las lesiones provocadas por las puñaladas en el tórax terminó siendo determinante. El hombre tenía 31 años. Horas después del ataque, murió.

El tribunal estuvo integrado por los doctores Juan Pablo Olivera, en carácter de presidente, y Mario Albarrán y Horacio M. J. Fernández, como vocales.

Luego de analizar las pruebas producidas durante el debate, los magistrados resolvieron condenar a Mauricio Rubén Esteban, de 50 años, a 12 años de prisión efectiva como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, en perjuicio de Brian Patricio Bustos. De esta manera, la Cámara consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado en la muerte ocurrida el 13 de agosto de 2024.