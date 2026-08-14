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Una familia de Las Heras atraviesa una difícil situación luego de que un incendio destruyera gran parte de su casa del barrio 110 Viviendas – manzana 321-, este lunes por la tarde. Según las pericias realizadas por Bomberos, el fuego se habría originado por un cortocircuito en el entretecho de la habitación donde dormía Dylan, de 11 años.

Evelyn Ayala, la madre de la familia, contó que el incendio ocurrió alrededor de las 14 y que fue su hijo quien advirtió las llamas. “Él estaba durmiendo y se levantó al baño. Justo ahí me gritó que se estaba prendiendo fuego”, relató a La Opinión Austral.

La mujer se encontraba en otra habitación junto a su hija Maitena, de apenas un año, cuando recibió el aviso. Al acercarse, encontró el techo completamente tomado por el fuego. “Yo pensé que era en la chimenea, porque nosotros tenemos una chimenea y nos calefaccionamos con eso”, explicó.

La sala de la vivienda quedó afectada por el incendio.

La situación se agravó rápidamente. Mientras intentaba sacar a su hijo de la habitación, parte del techo cedió. “Quise entrar para sacarle un abrigo o ropa, lo primero que encontrara, y se cayó el techo de la pieza de mi hijo”, recordó Evelyn.

“Si él no se levantaba a hacer pis, se hubiera prendido fuego. Gracias a Dios no pasó eso”, advirtió.

La estructura de la vivienda, compuesta en buena parte por una construcción prefabricada con techo de chapa y madera, favoreció la rápida propagación de las llamas. El fuego alcanzó el comedor, la cocina, el baño, una zona utilizada como living y prácticamente todo el entretecho.

Evelyn Ayala junto a Nicolás Hernández y sus hijos, Dylan y Maitena.

“Se quemó todo el techo de la parte prefabricada”, señaló la mujer, quien destacó la rápida intervención de los Bomberos. Además, explicó que algunos sectores que no fueron alcanzados directamente por las llamas terminaron afectados por el agua utilizada para combatir el incendio.

Una familia que necesita reconstruir su vivienda

Evelyn vive junto a su pareja, Nicolás Hernández, y sus dos hijos. Tras el siniestro, la familia se tuvo que dividir: Nicolás permanece en la vivienda junto a Dylan, en la única habitación que no fue alcanzada por el fuego, mientras Evelyn y la pequeña Maitena se alojan temporalmente en la casa de su hermana.

La familia recibió la posibilidad de acceder a un alquiler prestado por compañeros de trabajo de Nicolás, una alternativa que podría aliviar momentáneamente la situación. Sin embargo, la prioridad sigue siendo recuperar las condiciones habitables de la casa.

Evelyn trabaja en el área de limpieza del hospital y actualmente es la principal fuente de ingresos del hogar. Su pareja, que anteriormente trabajaba en el sector petrolero, se encuentra desempleado desde hace aproximadamente un año y medio.

La vivienda afectada por el incendio.

La familia necesita principalmente materiales para reconstruir la vivienda, entre ellos chapas, tirantes, cables y otros elementos de construcción. También son bienvenidas las donaciones de ropa y artículos que puedan ayudar a los niños.

“Ahora no estamos en condiciones de decir que no a nada. Vamos a recibir todo lo que nos puedan dar”, expresó Evelyn.

Para quienes quieran colaborar, la familia difundió el alias maitena1003.

Evelyn también quiso destacar el acompañamiento recibido durante estos días. Agradeció especialmente a los Bomberos, al sindicato que colaboró con una conexión eléctrica para la habitación que quedó en pie, a la escuela y a las personas que acercaron ropa para Dylan y otros elementos.

“Más que nada quiero agradecer a la gente que se arrimó para darme una mano”, manifestó.

La familia busca ahora volver a ponerse de pie después de haber perdido prácticamente todo. El objetivo es reconstruir el hogar y recuperar un espacio seguro para sus dos hijos, luego de un incendio que, por fortuna, no dejó personas heridas.