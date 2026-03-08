Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Nuevos datos surgidos del parte policial permitieron reconstruir con mayor precisión cómo ocurrió el accidente fatal registrado este domingo por la madrugada en la Ruta Provincial 43, en la circunvalación de Las Heras.

Según la información oficial, Dana Sabrina Flores, de 25 años, viajaba como acompañante en el Fiat Cronos que era conducido por su esposo, Gabriel Gustavo Fariña.

El impacto se produjo alrededor de las 06:27, en la intersección con el acceso a la empresa TUSA, donde se registró una colisión frontal excéntrica entre el Fiat Cronos y un Renault Fluence.

Como consecuencia del violento choque, Dana Flores falleció en el lugar, mientras que su esposo resultó con lesiones de gravedad y permanece internado tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica.

El vehículo quedó fuera de la calzada tras la colisión frontal registrada tras la colisión frontal en la circunvalación de Las Heras, a la altura del acceso a la empresa TUSA.

En el Renault Fluence, el otro vehículo involucrado en el siniestro, viajaban Matías Alberto Villasanti, quien conducía el automóvil, acompañado por Nachelin Venecia Sánchez Rodríguez y Brenda Natalia González, quienes también sufrieron lesiones de gravedad.

Los heridos fueron asistidos por personal sanitario y evacuados luego de ser rescatados por efectivos de la Unidad de Bomberos 11 de Las Heras.

La causa es investigada por el Juzgado de Primera Instancia con asiento en la localidad, a cargo del juez Eduardo Quelín, que dispuso la extracción de muestras de sangre y orina a los conductores. La medida aún no pudo concretarse debido a que ambos permanecen en intervención quirúrgica.

así quedaron el Renaul Fluence y el Fiat Cronos tras el violento choque frontal ocurrido en la Ruta 43.

La tragedia generó una fuerte conmoción en la comunidad de Las Heras. En paralelo, familiares iniciaron una colecta solidaria para ayudar a la madre de la joven, quien reside en la provincia de Mendoza y necesita viajar hasta Santa Cruz para despedir a su hija y acompañar a sus nietos.

