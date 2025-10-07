Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Secretaría Electoral Nacional —Distrito Santa Cruz— anunció la realización de una capacitación abierta sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), el nuevo sistema que se implementará en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

La jornada se desarrollará el miércoles 8 de octubre a las 16 horas, en El Galpón Cultural, ubicado junto a la pirámide céntrica de la localidad de Las Heras. La convocatoria está dirigida a autoridades de mesa, fiscales partidarios y al público en general, que deseen interiorizarse en el nuevo mecanismo de votación.

Durante las últimas semanas, similares encuentros se llevaron a cabo en Caleta Olivia y Cañadón Seco. Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

Desde el organismo electoral explicaron que estas capacitaciones se enmarcan en una agenda de trabajo que recorre distintas localidades de la provincia, con el propósito de garantizar una correcta aplicación del sistema y fortalecer la transparencia del proceso electoral.

Durante las últimas semanas, similares encuentros se llevaron a cabo en Caleta Olivia y Cañadón Seco, donde los equipos de la Secretaría Electoral explicaron los aspectos técnicos y prácticos de la nueva modalidad de sufragio.

Miércoles 8 de octubre a las 16 horas, en “Galpón Cultural”, ubicado junto a la pirámide céntrica de la localidad.

La implementación de la Boleta Única de Papel representa un cambio histórico en la forma de votar, reemplazando las tradicionales boletas partidarias y promoviendo un proceso más ágil, equitativo y sustentable

Leé más notas de La Opinión Austral