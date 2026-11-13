Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Malia” y “Coca Cola”, las perras recatadas que vivía con Martina Ríos y sobrevivieron al incendio intencional ocurrido el 11 de octubre en departamento de la calle Alem de la localidad de Las Heras, están en adopción y la familia de la joven asesinada pide alguien que les de “una nueva vida”.

Martina rescataba y le daba alojo a perros y gatos abandonados. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Martina es recordada por su profundo amor por los animales y su labor rescatando perros y gatos. “Lo que encontraba lo llevaba a la casa”, había contado su mamá Cintia Fernández. Muchas de las mascotas de la víctima perdieron la vida en el incendio que se desató en el pie de la escalera de madera de la casa.

De hecho, la joven decía que eran sus hijos y la tenencia la compartía con Enzo Acosta, único sobreviviente del siniestro que aún no declaró en la causa. Martina y Enzo era expareja y se habían separado en marzo del corriente año. “Viene a ver los hijos que tenemos en común”, le decía a su madre ante las consultas de por qué seguía estando en su casa.

Enzo Acosta se encontraba con Martina Ríos el día del incendio y es el único sobreviviente del siniestro. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Proteccionistas de Las Heras enterraron y homenajearon con árboles plantados en su memoria a la perra “Carmen“, al gato “Michi“, a “Chemi” y a otros dos gatitos que no lograron escapar del fuego. En sus redes sociales solía compartir fotos y mensajes de cariño hacia sus mascotas.

Sasuke fue el último gato rescatado de los que vivían con Martina Ríos. El felino presenta lesiones e inflamación y necesita atención veterinaria.

Asimismo, integrantes de las agrupaciones Sanando Huellitas y Patitas Callejeras lograron encontrar y asistir a “Kakashi“, “Sasuke“, “Jiraiya“, “Gaara” y “Rory“. A la lista del sobrevivientes se suman las dos perras que fueron vistas en la suelta de globos realizada el domingo 8, en el marco del cumpleaños de la joven.

“Malia” y “Coca” buscan una nueva oportunidad

Las perras fueron vistas en la suelta de globos rosas que se realizó para conmemorar el día en que Martina habría estado festejando sus 23 años de no ser por el incendio intencional causado ese domingo a las 15 horas. Fernández posó con las mascotas que eran de su hija y otros vecinos asistieron con sus animalitos.

Cintia junto a “Coca Cola”, uno de los perros de Martina Ríos, en el emotivo encuentro por el día de cumpleaños de la joven. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Malia” tiene una mezcla de colores en su pelaje en el que predominan el blanco y el color crema, resaltan sus ojos expresivos de color oscuro, con un hocico alargado y una nariz negra, y un collar negro sencillo con una pequeña medalla que la identifica; “Coca”, por su parte, es una perra con pelaje completamente en negro, corto y brillante, con ojos oscuros y amables, y con la boca abierta que pareciera que estaría sonriendo en la foto de portada de esta nota.

Familiares, amistades y vecinos se acercaron y participaron de la suelta de globos por Martina. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Familiares de Martina publicaron un comunicado en redes sociales, en la búsqueda de familias dispuestas a adoptar a las perras -juntas o por separado- y darles una nueva oportunidad. “A su dueña la mataron en un incendio intencional, ellas sobrevivieron y necesitan más que nunca una familia que las acompañe, merecen mucho amor después de haber presenciado todo lo sucedido en el departamento“.

La mujer posó con “Malia”, otro de los perros de la joven que falleció el 11 de octubre en un incendio intencional. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Detrás de ellas hay una historia muy triste que jamás deberían haber tenido que vivir. Perdieron a Martina, su humana, de una manera terrible y ellas sobrevivieron a aquel incendio que les arrebató tanto. Hoy necesitan una nueva oportunidad, pero por favor, que sea una oportunidad de verdad”, escribieron en el posteo.

Cintia Fernández junto a su hija, una joven Martina Ríos, disfrazadas para halloween.

Y cerraron: “Quien decida abrirles las puertas de su hogar que lo haga con responsabilidad, amor y compromiso. Adoptar no es un acto de lástima ni algo momentáneo, es asumir la responsabilidad de una vida, cuidarla y acompañarla hasta el final. No merecen volver a sufrir un abandono. Merecen una familia que las elija de corazón y para siempre“.

En caso de querer adoptarlas, se pueden comunicar al 2975364168 o al 2975143401.