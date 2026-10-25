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“La familia está indignada“, dijo el abogado querellante Alberto Luciani sobre la reacción de los allegados de Martina Ríos, la joven asesinada en un incendio intencional en Las Heras, a la reciente noticia publicada por La Opinión Austral: El hombre que compartía vivienda con la joven, Enzo Acosta, recibió el alta médica y fijó domicilio a disposición de la Justicia.

Enzo Acosta se encontraba internado y ya recibió el alta médica. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Dos semanas transcurrieron luego del hecho que causó conmoción en los vecinos y vecinas de la ciudad de zona norte de la provincia de Santa Cruz y fue noticia a nivel nacional. El caso quedó bajo investigación del juez Eduardo Quelín del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 y del fiscal Ariel Candia de la Fiscalía de Instrucción N° 1.

El pasado sábado 22 de octubre, fuentes consultadas por este medio dieron a conocer que Acosta, el joven de 24 años señalado como el presunto responsable de haber iniciado el fuego en la escalera de madera de la casa y único sobreviviente del siniestro, recibió el alta médica, fijó domicilio formal y ya se encuentra en su vivienda a la espera de las determinaciones de la Justicia.

Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 15 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

La noticia le cayó como un balde de agua helada a la familia de la víctima del incendio intencional ocurrido el domingo 11 del corriente mes en un departamento ubicado en la calle Alem. El doctor comentó a LOA que la familia de Martina sobrelleva una fuerte indignación con la resolución de la Justicia y adelantó que desde su tarea como querella en el caso: “Vamos a plantear todo lo contrario por nuestro lado, la imputación y detención“.

Cintia Fernández (pelo corto), la mamá de Carla Martina Ríos, llora frente a la imagen de su hija. (Fotos: Jorge Bilbao).

Asimismo, ante la consulta de este medio sobre si hubo un intento de comunicación por parte de Acosta con la familia de Martina, Luciani comentó que por el momento no y manifestó que el círculo íntimo de la joven “no quiere” que haya ningún tipo de mensaje, llamada o acercamiento.

Por otro lado, Luciani que “con las pruebas que hay hasta el momento (como la pericia de Bomberos que confirmó que el incendio fue intencional y la autopsia que reveló que la joven murió por inhalar monóxido de carbono), Acosta tendría que haber quedado detenido“.

Alberto Luciani representa a la familia de Martina Ríos. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

De la misma manera, anticipó que van a pedir la recusación y apartamiento del fiscal (Candia), ya que: “Para nosotros es contrario a derecho lo que resolvieron y una grave anomalía que estamos averiguando a qué se debe“. Para Luciani, si fuera “otro caso común”, Acosta ya estaría privado de su libertad.

Lo que se espera en la investigación

Tras recibir el alta médica y regresar a su domicilio, Acosta quedó en condiciones de que la Justicia avance con las medidas pendientes en la causa. Hasta ahora, su estado de salud había impedido que pudiera declarar. Con su recuperación, el juzgado deberá definir cuándo convocarlo y en qué carácter, mientras continúa la investigación sobre el incendio.

El homenaje a Martina Ríos en la localidad de Las Heras.

Las pericias determinaron que el fuego fue intencional y se inició en la base de la escalera de madera, con un elemento de llama libre que podría haber sido un encendedor o algo similar. La investigación busca reconstruir cómo se inició el incendio y qué ocurrió en los momentos previos, además de establecer quién lo provocó. La hipótesis sobre el uso de un encendedor no confirma por sí sola quién inició el fuego.

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral informaron que los análisis de los teléfonos recuperados podrían estar listos la próxima semana. El celular de Martina quedó destruido por el fuego, aunque los especialistas no descartan que puedan rescatar información. También se esperan resultados de estudios complementarios solicitados por el médico forense a partir de la autopsia.