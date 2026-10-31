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A pocos días de que se cumplan tres años del atroz asesinato que conmocionó a Santa Cruz y trascendió a la agenda nacional, la causa por el femicidio de la joven madre se encuentra al borde de un desenlace que genera estupor. El imputado Nelson Saldivia, un expastor evangélico sobre quien pesa la acusación de haber perpetrado un crimen con alevosía y ensañamiento, podría abandonar la prisión preventiva.

La causa por el asesinato de Gimena Extremador, ocurrido el 17 de noviembre de 2023 en Las Heras, ingresó en una fase crítica que reactivó la alarma. La defensa de Nelson Saldivia presentó un pedido de morigeración o cese de la prisión preventiva fundado en que el imputado está por cumplir tres años privado de su libertad sin contar con una sentencia condena.

El escenario tomó un cariz aún más complejo tras confirmarse que la Fiscalía de la Cámara Criminal de Caleta Olivia avaló el planteo de la defensa. Con el visto bueno del Ministerio Público Fiscal, la posibilidad de que el expastor regrese a las calles de Las Heras es una opción firme e inminente que depende de la resolución formal del tribunal.

Gimena Extremador era madre de tres hijos y fue asesinada a puñaladas.

El crimen de Gimena, una joven de 29 años que fue brutalmente ejecutada dejando a tres niños pequeños huérfanos, conmovió a la comunidad por la extrema violencia del hecho y por el perfil del acusado, una figura de prédica pública en el ámbito religioso local. La imputación por homicidio calificado por ensañamiento y alevosía refleja la gravedad de los actos imputados.

La novedad sobre la eventual excarcelación encendió la furia y el desgarro de la familia de la víctima. Gabriela Extremador, madre de la víctima y quien asumió la crianza e integración diaria de los tres pequeños tras el crimen, expresó su angustia a través de una desgarradora publicación en la red social Facebook tras tomar conocimiento de los avances procesales revelados por la prensa local.

“Me lloré la vida cuando mi abogado me informó de que hay posibilidad que este hijo de p… salga de la cárcel a esperar sentencia en su domicilio”, comenzó manifestando Gabriela Extremador en su descargo público, canalizando el impacto emocional que provocó la notificación técnica en el seno familiar.

Nelson Saldivia, el imputado por el crimen.

En su texto, la madre de Gimena cuestionó severamente el funcionamiento del fuero penal provincial y la falta de celeridad ante las evidencias acumuladas en la causa:

“La verdad no entiendo a la justicia, de mi pueblo y de Santa Cruz, ¡no entiendo por qué no hay un juicio ya! cuando hay pruebas que él fue uno de los asesinos de mi hija, ¿tan mal estamos judicialmente? Los asesinos tienen más beneficios, cuidados, protección y por qué no decir compasión que nuestras propias hijas muertas en manos de estas lacras, que no tienen conciencia ni pesar por los actos cometidos!”, fustigó con dureza.

El escrito de la mujer expuso también el desgasto físico y emocional al que se ven sometidas las víctimas colectivas del delito, que deben afrontar la contención de los menores mientras bregan por el avance de los expedientes:

“¿Dónde está la justicia que debería protegernos? Llevo 3 años pidiendo una justa justicia para mi hija, sosteniendo a mis nietos en su dolor, y aguantando un dolor que solo una madre que pierde a un hijo sabe lo que duele!!!! Le suplico a los jueces de esta causa que por favor no lo liberen… Justicia por Gimena”, concluyó la abuela de los niños