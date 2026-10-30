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Gimena Extremador fue asesinada el 17 de noviembre de 2023 en la localidad de Las Heras y en días se cumplirán tres años. El homicidio de la joven madre de 29 años sigue sin llegar a juicio y, según fuentes judiciales consultadas por La Opinión Austral, se debe a la complejidad del caso.

Gimena Extremador era madre de tres hijos y fue asesinada a puñaladas.

“Homicidio calificado por ensañamiento y alevosía” es la calificación del caso que causó conmoción en la ciudad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz y tomó relevancia en medios nacionales. La joven víctima era madre de tres nenes que al día de hoy son criados por la abuela, Gabriela Extremador.

Gabriela Extremador, madre de Gimena, la joven asesinada el 17 de noviembre de 2023

Por el brutal hecho se encuentra detenido el expastor evangélico Nelson Saldivia, quien era allegado a la víctima y con quien habría estado al menos el último mes antes de su asesinato. El hombre, de más de 45 años, permanece bajo prisión preventiva en una Comisaría de la zona norte de la provincia de Santa Cruz, pero ese presente podría cambiar en unos días.

La detención de Saldivia se dio en medio de un intento de fuga. El hombre estaba parado afuera de su casa con bolsos llenos de sus pertenencias y lo primero que le dijo a los efectivos policiales que llegaron a hablar con él es: “estaba pasado de falopa, no me acuerdo de nada“.

Cámara Criminal de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Recientemente, este medio conoció que desde la defensa del imputado, representada por Alex Díaz, hicieron un planteo para buscar que sea liberado debido a que lleva casi tres años en prisión preventiva. La Ley contempla que las personas no pueden estar privadas de su libertad por más de tres años.

El fiscal Carlos Rearte dialogó con La Opinión Austral y otros medios durante la jornada de alegatos por el crimen de Nicolás “Toño” Tula. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Ante dicho planteo, el fiscal de Cámara Criminal, Carlos Rearte, se habría mostrado de acuerdo, por lo que se espera que Saldivia vuelva a ser visto en las calles de Las Heras muy pronto. Mientras la querella del abogado Alberto Luciani se opone a la medida.

Tapa del 30 de noviembre del 2023.

La causa fue elevada a la Cámara Criminal de Caleta Olivia y fue devuelta al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 al menos en una oportunidad. Según comentó el abogado Luciani, se elevó por primera el año pasado y regresó a la sede judicial lasherense debido a que el dictamen de elevación del fiscal era nulo y este año se volvió a elevar.

En la etapa de instrucción, el caso estuvo a cargo del juez Eduardo Quelín y el fiscal Ariel Candia.

Qué dice la ley

Según la legislación, en la provincia de Santa Cruz -y resto del país argentino- una persona no puede estar detenida bajo prisión preventiva por más de tres años sin un juicio o sentencia firme. La Ley Nacional 24.390 establece que el plazo máximo de la prisión preventiva sin que se haya dictado sentencia es de 2 años.

Nelson Saldivia está detenido por el crimen.

Aunque como excepción, si la causa es compleja o existen demoras justificadas, el tribunal puede prorrogar este plazo por un año más mediante una resolución debidamente fundada. Esta prórroga había sido solicitada dada la complejidad de la causa que ha demandado varios estudios científicos, técnicos y la resolución de dos apelaciones ante el Juzgado de Recursos, conoció LOA.

Una vez cumplido el tope total de tres años, la detención preventiva resulta ilegítima y obliga a las autoridades a otorgar la libertad bajo medidas cautelares alternativas.

Alberto Luciani representa a la familia de Gimena Extremador. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El crimen de Gimena

Gimena fue hallada por un vecino que iba circulando por la última arteria del barrio El Calafate, una calle sin nombre que linda con el yacimiento petrolero, que no tiene casas a su alrededor y prácticamente es un descampado. El hombre notó que había un cuerpo semidesnudo y que cerca del mismo había muchos perros.

Gimena Extremador (Der.), asesinada de 32 puñaladas el 17 de noviembre de 2023, junto a su madre.

Lo primero que hizo el hombre fue echar a los animales de la zona, quedando impactado cuando se dio cuenta de que se trataba de una mujer sin vida, con manchas de sangre por todo el cuerpo. De los nervios que tenía, no pudo comunicarse con personal policial y se acercó a la comisaría. donde advirtió sobre la terrible escena que había encontrado de camino a su trabajo, según informó el comisario Cristian Davies a este medio.

Hacia más de un mes que Gimena se había ausentado de su casa, donde convivía con sus tres hijos menores de edad y su madre. La joven no respondía los mensajes que le enviaba su mamá, Gabriela Extremador, pero todos sabían que se encontraba en buen estado debido a que veían los estados que compartía diariamente a través de la red social WhatsApp.

Una de las últimas fotos de Gimena Extremador. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

La joven murió a raíz de recibir 32 puñaladas en todo el cuerpo, una certera que le dio en el corazón y otra que le dañó un pulmón. Esta información la confiaron a La Opinión Zona Norte. La joven madre tenía cortes en el rostro y en el pecho, pero las dos puñaladas en los vitales órganos con el arma blanca fueron suficientes para arrebatarle la vida. Gimena se frecuentaba con Saldivia, debido a que mantenían una relación de amistad.