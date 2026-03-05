Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el templo parroquial de Las Heras, la imagen de San José preside el altar. Con el Niño Jesús en brazos, la figura acompaña desde hace décadas la vida religiosa de los fieles y se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la parroquia.

Frente a esa imagen la ciudad vuelve a reunirse para celebrar a su patrono. Bautismos, casamientos y las fiestas patronales se celebran en ese mismo lugar que, con el paso de los años, se consolidó como uno de los espacios espirituales más importantes de la localidad.

La Iglesia Católica dedica el mes de marzo a San José. En Las Heras esa tradición adquiere un significado especial, ya que el santo es el patrono de la ciudad y su figura representa el trabajo y la vida familiar en una localidad cuya historia creció junto al ferrocarril y a la actividad petrolera.

A partir del 10 de marzo la parroquia iniciará el novenario en honor a San José. Durante nueve días los fieles se reunirán en el templo para prepararse espiritualmente para la celebración que cada 19 de marzo recuerda al patrono.

Las fiestas patronales forman parte de una tradición profundamente arraigada en la vida del pueblo y cada año convocan a familias y vecinos que participan de las celebraciones religiosas y de los encuentros parroquiales.

San José ocupa un lugar singular dentro de la tradición cristiana. Los Evangelios lo presentan como un hombre justo y trabajador, dedicado al oficio de carpintero en Nazaret y elegido para cuidar a la Virgen María y al Niño Jesús.

Aunque su presencia en los relatos bíblicos es silenciosa, su ejemplo de fe, responsabilidad y trabajo lo convirtió con el paso del tiempo en uno de los santos más venerados del cristianismo. La Iglesia lo reconoce como patrono de las familias y de los trabajadores. Su figura representa la dignidad del trabajo cotidiano y el compromiso con la vida del hogar.

La presencia de San José en la historia de Las Heras también está vinculada con los misioneros salesianos, la congregación fundada por San Juan Bosco en el siglo XIX. Don Bosco tenía una profunda devoción por el santo carpintero y lo consideraba un modelo de padre y trabajador. Desde fines del siglo XIX los sacerdotes salesianos recorrieron extensas regiones de la Patagonia evangelizando poblaciones aisladas y acompañando el crecimiento de nuevos pueblos.

En ese marco los misioneros salesianos también llegaron al norte de Santa Cruz. En Las Heras levantaron una pequeña capilla dedicada a San José a comienzos del siglo XX, cuando la localidad comenzaba a consolidarse alrededor del ferrocarril patagónico y más tarde con el desarrollo de la actividad petrolera que atrajo a trabajadores y familias de distintas regiones.

Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad, aquel templo fue posteriormente elevado al rango de parroquia y se convirtió en el principal centro espiritual católico de los primeros pobladores. Según recuerdan antiguos fieles de la parroquia, la imagen de San José lleva más de medio siglo acompañando la vida religiosa del lugar y se ha transformado en uno de los símbolos más reconocibles del templo.

En una ciudad que nació al ritmo del ferrocarril, de la ganadería y del petrólero después, la figura de San José mantiene un significado profundo para las familias. No es únicamente patrono de los trabajadores, custodio de los hogares y protector de las familias. También representa el valor del esfuerzo silencioso y la fidelidad al trabajo cotidiano. El padre de la Sagrada Familia sigue siendo, para muchos vecinos lasherenses, un símbolo cercano de fe, trabajo y esperanza.