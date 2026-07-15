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Un vecino de Las Heras denunció haber sido víctima de una presunta ciberestafa luego de intentar comprar un repuesto automotor a través de Marketplace, la plataforma de compraventa de Facebook. La operación, que parecía una transacción habitual entre particulares, terminó con un importante perjuicio económico para el comprador, quien recibió un paquete con un adoquín y trozos de ladrillos en lugar de la pieza mecánica que había adquirido.

De acuerdo con la información conocida, todo comenzó el13 de julio, alrededor de las 16:00 horas, cuando el damnificado observó una publicación realizada por un usuario identificado como “Pablo – Desarme”, quien aseguraba encontrarse en Caleta Olivia y ofrecía distintas autopartes pertenecientes a una camioneta Chevrolet S10, según informó el Periódico de Las Heras.

Entre los elementos publicados se encontraba una caja de dirección, repuesto por el que el vecino de Las Heras manifestó interés. Tras iniciar una conversación a través de Facebook, el supuesto vendedor le propuso continuar el intercambio mediante WhatsApp.

Para ello, le facilitó un número telefónico con característica de la región, donde ambas partes avanzaron con las condiciones de la operación.

La compra

Según se indicó, durante la conversación mantenida por WhatsApp se pactó la venta de la caja de dirección por un monto de 250.000 pesos.

Asimismo, se acordó que el repuesto sería enviado desde Caleta Olivia hacia Las Heras utilizando el servicio de encomiendas de una empresa de transporte reconocido.

Horas después, a las 18:55 de la misma jornada, el supuesto vendedor remitió una fotografía que aparentaba ser el comprobante de despacho de la mercadería y solicitó que se realizara el pago de manera inmediata para concretar la entrega.

Confiando en la documentación exhibida y en el acuerdo alcanzado, la víctima efectuó la transferencia a una cuenta bancaria identificada en la denuncia, sobre la que ahora avanzan las actuaciones correspondientes.

El engaño

La maniobra fue descubierta durante la mañana del martes, alrededor de las 9:30 horas, cuando el comprador se presentó en la oficina de encomiendas ubicada en la terminal de ómnibus de Las Heras para retirar el paquete.

Una vez que tuvo la caja en su poder y procedió a abrirla, comprobó que el contenido no guardaba relación alguna con el producto adquirido.

En lugar de la caja de dirección para la Chevrolet S10, encontró un adoquín y tres trozos de ladrillos envueltos dentro de una campera vieja, elementos que aparentemente habían sido colocados para otorgar peso al paquete y simular que contenía una autoparte.

La situación confirmó las sospechas de una estafa y dejó al damnificado sin el dinero transferido y sin el repuesto que necesitaba.

Tras descubrir el engaño, la víctima intentó comunicarse nuevamente con el vendedor para reclamar por lo sucedido y exigir una explicación.

Sin embargo, al intentar establecer contacto, constató que había sido bloqueado en todas las vías de comunicación utilizadas durante la negociación. Tanto los canales de contacto en redes sociales como las líneas telefónicas asociadas al supuesto vendedor quedaron inhabilitadas para el damnificado, imposibilitando cualquier tipo de reclamo directo.

Medidas de precaución

A raíz de este nuevo caso registrado en Las Heras, las autoridades reiteraron la importancia de extremar las medidas de precaución al concretar compras y ventas mediante plataformas digitales y redes sociales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran verificar la identidad de los vendedores, desconfiar de ofertas que resulten demasiado convenientes, evitar transferencias anticipadas sin garantías y corroborar la existencia real de los productos antes de efectuar pagos.

Asimismo, se aconseja utilizar medios de pago que permitan algún tipo de respaldo o protección al comprador y priorizar encuentros presenciales cuando las condiciones de la operación lo permitan.