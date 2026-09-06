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El Gobierno de Santa Cruz iniciará este lunes en Las Heras la distribución de miles de zapatillas destinadas a estudiantes de escuelas públicas de la provincia, en el marco del programa EduActiva.

“La iniciativa representa una nueva etapa de esta política pública educativa impulsada por la gestión del gobernador Claudio Vidal, que tiene como objetivo acompañar a las familias santacruceñas, garantizar derechos y generar mejores condiciones para que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar plenamente sus actividades escolares, deportivas y recreativas”, remarcaron desde el Ejecutivo Provincial.

Luego de la primera jornada en Las Heras, el cronograma dispuesto por el Consejo Provincial de Educación (CPE) contempla continuar con las localidades de Pico Truncado y Caleta Olivia, para avanzar posteriormente hacia otras comunidades de Santa Cruz.

Embarque de zapatillas para Las Heras. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

EduActiva: educación, juego y actividad física

EduActiva promueve el deporte, la actividad física, la recreación y el juego como herramientas para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. La propuesta es implementada de manera conjunta por el CPE y el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Deportes, bajo el lema: “Más educación, más juego, más movimiento”.

“La entrega de calzado deportivo se suma a las acciones que forman parte del programa y busca facilitar la participación de los estudiantes en las distintas actividades que se desarrollan dentro y fuera de las escuelas”, subrayó el Gobierno en un comunicado.

Asimismo, se hizo hincapié en que “la distribución de zapatillas tiene como objetivo acompañar la economía de las familias y, al mismo tiempo, contribuir a remover barreras que puedan dificultar el acceso de los estudiantes a la educación, el deporte y la actividad física”.

El despliegue tendrá alcance provincial y comenzará por la zona norte. Las Heras será el punto de partida este lunes. “Con esta nueva acción, el Gobierno de Santa Cruz avanza en la implementación de EduActiva, un programa que pone en el centro a los estudiantes y promueve el acceso a herramientas que favorezcan su desarrollo integral”, recalcó el Ejecutivo.

El texto cerró valorando “la articulación entre las áreas de Educación, Desarrollo y Deportes“, que posibilita “llevar adelante una política que vincula el acompañamiento a las familias con la promoción de hábitos saludables, la actividad física, el juego y la inclusión”.

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