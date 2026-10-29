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“Estoy contento, feliz, porque después de muchos años se vuelve a perforar aquí en un yacimiento”, expresó José Llugdar, secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, en diálogo con La Opinión Austral, al destacar la reactivación de la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz.

Este jueves, el gobernador Claudio Vidal encabezó el inicio de las operaciones de un equipo de perforación en el yacimiento Anticlinal Aguada Bandera, en el área de Quintana Energy. Se trata del tercero que comenzó a funcionar en la provincia en los últimos días, como parte de los acuerdos de inversión impulsados por el Gobierno provincial para recuperar la producción y generar empleo. Del acto participaron el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el presidente de la compañía, Carlos Gilardone; representantes sindicales y trabajadores del sector.

La jornada tuvo un significado especial para Llugdar, quien recordó su trayectoria en el lugar. “Yo me desarrollé aquí hace muchísimos años, he trabajado aquí casi 25 años. Que hoy nuevamente se vuelva a perforar, la verdad que es una gran satisfacción”, sostuvo.

Para Llugdar, la reactivación representa una oportunidad que va más allá de la puesta en funcionamiento de un equipo, por el movimiento económico y laboral que genera en la región.

Empleo y cadena de valor

“No olvidemos los puestos de trabajo que se generan”, remarcó el dirigente, quien explicó que la operación puede incorporar entre un 30% y un 50% de personal directo, además de movilizar a las empresas de servicios y otras actividades vinculadas a la industria.

En ese sentido, estimó que la cadena de valor asociada a la perforación puede alcanzar a unas 130 personas, entre empleos directos e indirectos. También subrayó que el desarrollo de estos proyectos abre posibilidades para las compañías de servicios locales y para los trabajadores que cuentan con experiencia en el sector.

“Aquí previamente, para perforar un pozo, se necesita de cañería, se necesita construir la locación. Y ese es nuestro principal objetivo”, explicó Llugdar. En esa línea, sostuvo que Santa Cruz dispone de mano de obra calificada para afrontar las tareas que demanda la actividad hidrocarburífera.

“Inclusive mandamos gente para otro lado, así que tenemos gente calificada para eso”, afirmó, al destacar la capacidad de los trabajadores santacruceños y la importancia de que esa experiencia pueda aprovecharse en proyectos dentro de la provincia.

El titular del Sindicato de Petroleros Jerárquicos también puso el foco en el trabajo de gestión necesario para concretar la reactivación. “Para llegar a esto se necesita trabajo”, señaló, y atribuyó al gobernador Claudio Vidal un papel importante en el impulso de la iniciativa.

Si bien el inicio de las tareas estuvo condicionado por inconvenientes en el transporte del equipo, Llugdar expresó su expectativa de acompañar una próxima instancia con la torre montada y la perforación en marcha.

“Me hubiera gustado que esté la torre montada, pero se generaron algunos inconvenientes en el transporte ajenos al programa”, explicó. No obstante, aseguró que la actividad podrá mostrarse en funcionamiento y destacó la importancia de que la comunidad conozca los avances.

“Abre una esperanza”, concluyó el dirigente, al destacar que la reactivación de la perforación puede traducirse en nuevas oportunidades laborales, mayor movimiento para las empresas de servicios y un aporte a la producción hidrocarburífera de Santa Cruz.