Un operativo conjunto de la División de Investigaciones de Las Heras y Fuerzas Especiales Zona Norte (Caleta Olivia) culminó con el secuestro de drogas, armas, municiones, motos robadas y otros elementos sustraídos, como una hormigonera, una notebook, una PlayStation 4 con dos comandos de juego y documentación de un Volkswagen Gol Trend, además de la detención de dos personas. Los allanamientos se realizaron en casas del barrio Calafate y el pasaje Cruz.

Se trata de los procedimientos que se hicieron en el marco de una investigación por “lesiones graves agravadas” y que fueron publicados por el diario La Opinión Austral. El ataque se produjo el sábado alrededor de las 14, sobre la calle 13 de Diciembre. La víctima caminaba por la vereda y fue interceptada por varios individuos que lo golpearon salvajemente y le asestaron una herida punzante antes de huir rápidamente del lugar. Está internado en terapia intensiva.

La otra persona que fue aprehendida en los domicilios lasherenses allanados. (FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ).

Llamó la atención que el primer domicilio se incautaron seis municiones, dos motocicletas (una marca Honda con patente AA215GUY y otra sin identificación), una hormigonera, una PlayStation 4 con dos controles, una notebook y documentación de un Volkswagen Gol Trend patente JEF-022. También se hallaron marihuana y cocaína, y una balanza, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía Federal. Mientras que en la segunda vivienda había una “tumbera” y otra motocicleta sin identificación.

Cabe destacar que los allanamientos se realizaron con conocimiento e intervención Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de la ciudad Las Heras. Asimismo, La Opinión Austral conoció, a través de fuentes investigativas, que las tareas contaron con la participación Fuerzas Especiales Zona Norte, y fueron supervisados por el ministro de seguridad, Pedro Pródromos, y el director del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, el comisario mayor Pablo Méndez.

Finalmente, desde la DDI dieron a conocer a este medio que se continúan realizando tareas de investigación para dar con el paradero de una tercera persona (un hombre) que habría participado de la agresión física y ya está identificado por los uniformados. Próximamente, podrían realizarse nuevos procedimientos en el marco de la causa mencionada anteriormente.