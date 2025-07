Murió en lo alto de una torre de alta tensión: la familia de Walter Quintero niega que se haya quitado la vida y reclama a la Policía y la Justicia de Santa Cruz La familia exige que se esclarezca la muerte de Walter "Chayane" Quintero, el técnico operario que murió en medio de confusos episodios a las afueras de Las Heras. Pide que no se lo estigmatice con una versión oficial que no cierra. Aseguran que tenía proyectos, que era un padre presente. Denuncian irregularidades en la investigación, cuestionan la hipótesis de suicidio y piden que se involucre otra fuerza de seguridad. Reclaman respuestas concretas al juzgado y acusan a la Policía de Santa Cruz de no brindar información clave.

Por La Opinión Austral | 12 de julio 2025 · 15:12 hs.

La muerte de Walter "Chayane" Quintero conmociona y deja interrogantes en Santa Cruz y Santa Teresita.